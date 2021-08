Apex Legends : une progression croisée prévue pour 2022

Il semble que la prise en charge de la progression croisée pour Apex Legends soit encore une solution à ce stade. Le développeur Respawn a révélé que la progression croisée est actuellement prévue pour être mise en ligne dans Apex Legends en 2022.

“L’année prochaine”, a écrit le directeur de la communication de Respawn, Ryan Rigney, dans un Reddit AMA, en réponse au moment où les joueurs peuvent s’attendre à voir une progression croisée. “La progression croisée est un véritable enfer en termes de problème à résoudre.”

Lecture en cours : Apex Legends Emergence – Tout ce que vous devez savoir

« Ce n’est pas seulement que vous devez résoudre le défi technique de la fusion de comptes existants, mais il y a aussi des problèmes juridiques et contractuels pour naviguer avec les achats sur d’autres plateformes. Différentes régions ont des lois différentes. C’est un gâchis. Mais nous y travaillons. , et nous nous engageons à le livrer.”

Bien que la progression croisée soit toujours à l’horizon, Apex Legends prend actuellement en charge le jeu croisé entre Xbox One, PS4, PC et Switch. Les versions Xbox One et PS4 du jeu peuvent être jouées sur la Xbox Series X|S et la PS5 via une rétrocompatibilité – Respawn travaille toujours sur les versions de génération actuelle de son jeu Battle Royale.

“J’aimerais avoir une mise à jour à partager, mais nous ne pouvons rien dire de définitif pour le moment – ​​nous ne pouvons donc rien gâcher ici”, a déclaré Rigney dans le même Reddit AMA. “Faites-nous confiance, [Xbox Series X|S and PS5 versions] sont en préparation et nous en sommes ravis aussi.”

Apex Legends Saison 10 : Emergence bat son plein. La nouvelle saison a introduit la légende jouable Seer, un personnage de reconnaissance furtif. Respawn a noté que le nouveau personnage est un peu trop fort et prévoit de nerfer Seer.

