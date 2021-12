Apex Legends Winter Express Mode : comment ça marche et astuces pour gagner

L’un des modes à durée limitée les plus populaires d’Apex Legends, Winter Express, est de retour jusqu’au 28 décembre. Le mode spécial oppose trois équipes de trois les unes contre les autres sur une version modifiée de World’s Edge, où le train circule toujours. Le train est orné de décorations de Noël et Mirage sert d’annonceur pour le mode. Voici comment fonctionne Winter Express et quelques conseils pour vous donner un avantage.

Comment fonctionne Winter Express

Vous pouvez gagner la manche en capturant le train ou en éliminant tous les ennemis

Winter Express fonctionne, à certains égards, de la même manière que le mode Arenas dans Apex Legends. Trois équipes de trois s’affrontent pour soit capturer le train en étant la seule équipe à bord, soit en éliminant tous les joueurs ennemis. Les joueurs ne réapparaissent pas pendant les tours et, au lieu de tomber, meurent instantanément lorsqu’ils n’ont plus de santé. Le train est composé de trois voitures, l’avant et l’arrière étant fermés par plusieurs portes et la voiture du milieu étant à ciel ouvert.

Les joueurs choisissent leur légende, puis choisissent l’un des cinq ensembles de chargements avec lesquels ils apparaissent. Chaque équipe apparaît sur son propre navire de ravitaillement au-dessus du train et peut y arriver quand elle le souhaite. L’objectif du train se déverrouille à un certain point après s’être arrêté à sa destination. Une fois qu’une équipe capture le train ou tue tous les joueurs ennemis, le tour se termine et ils gagnent un point. Si le tour dure trop longtemps, l’objectif passe de l’ensemble du train à la voiture du milieu, forçant un échange de tirs.

Entre les tours, les équipes perdantes réapparaissent sur les navires de ravitaillement et tous les membres morts de l’équipe gagnante réapparaissent dans le train. Lorsqu’ils sont morts, les joueurs peuvent choisir un équipement différent ou changer de légende, ce qui leur permet de s’adapter et de contrer la configuration de l’équipe gagnante. Cette configuration se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe remporte trois manches.

Légendes ajoutées depuis l’année dernière

Capacité tactique du voyant révélant tous les ennemis dans le train

Depuis la sortie de Winter Express l’année dernière, quatre légendes ont été ajoutées au jeu : Fuse, Valkyrie, Seer et Ash. Alors que presque toutes les légendes ont un certain niveau d’utilité dans Winter Express, Fuse et Seer sont particulièrement bien adaptés à ce mode. La capacité tactique du cluster Knuckle de Fuse place une explosion continue sur une petite zone, ce qui fonctionne très bien pour éliminer les joueurs ennemis des wagons, en particulier ceux qui sont fermés à l’avant et à l’arrière. La capacité ultime de Fuse crée un anneau de feu, qui peut être utilisé pour éloigner les ennemis du train.

Seer, en revanche, permet de savoir très facilement où se trouvent les escouades ennemies et combien il en reste. La capacité tactique de Seer peut couvrir presque tout le train, à la fois en longueur et en largeur, révélant les ennemis sur tout le train. Sa capacité ultime peut être lancée dans le train, révélant les ennemis dans les environs. La capacité ultime de Seer restera même dans le train lorsqu’il se déplacera s’il y est jeté.

La capacité tactique d’Ash peut maintenir un seul ennemi en place, mais à moins que vous n’empêchez le dernier ennemi de monter dans le train, cela n’est vraiment utile que pour 20 dégâts supplémentaires. La capacité ultime d’Ash permet à son équipe de mettre en place un flanc ou de monter dans un autre wagon sans avoir à sortir à l’air libre. La capacité tactique de Valkyrie, Missile Swarm, peut infliger des dégâts et déplacer les ennemis, mais comme elle se présente sous un angle descendant, il peut être difficile d’entrer dans les wagons couverts. L’ultime de Valkyrie, Skyward Dive, renvoie son équipe dans le ciel et marque les ennemis proches, mais n’est pas pratique pour ce mode.

Trucs et astuces

Chaque joueur dispose d’un nombre illimité de cellules de bouclier et de seringues qui peuvent être utilisées un peu plus rapidement que dans Battle Royale et Arenas. Si vous avez un moment pour guérir, faites-le. Les légendes défensives sont idéales pour maintenir un seul wagon de train, mais si l’objectif change pour le wagon du milieu, vos défenses sont beaucoup moins utiles. Assurez-vous de toujours éliminer les ennemis et pas seulement de camper. Après avoir perdu une manche, vous aurez la possibilité de revenir sur la carte avant l’arrivée du train. Il peut être tentant de monter une embuscade, mais n’oubliez pas que l’autre équipe perdante sera également là. Essayez d’éviter de vous entretuer et de remettre à l’équipe gagnante un autre tour. Vous pouvez changer votre équipement et votre légende après votre mort, donc si vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas, essayez de le mélanger. Afin de capturer le train, une équipe doit remplir une barre que tout le monde peut voir. Utilisez cette barre pour évaluer combien de temps vous pouvez passer hors du train à essayer de contourner l’ennemi. Les légendes ne peuvent pas être réanimées dans ce mode, donc être trop agressif peut être payant si vous retirez un ennemi du jeu.

