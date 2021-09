Apna Dal, alliée du BJP dans l’Uttar Pradesh, apporte son soutien aux agriculteurs qui protestent ; appelle à des pourparlers

in

Apna Dal, un allié du BJP dans l’Uttar Pradesh, a exprimé son soutien aux agriculteurs qui protestent contre les lois agricoles controversées du Centre. Le chef du parti Anupriya Patel a déclaré que les problèmes des agriculteurs doivent être traités avec sensibilité.

« Notre parti a toujours soutenu les agriculteurs. Tout problème des agriculteurs doit être traité avec sensibilité. Tout problème peut être résolu en discutant avec le gouvernement », a déclaré Patel, ministre de l’Union au sein du cabinet de l’Union.

Notre parti a toujours soutenu les agriculteurs. Tout problème des agriculteurs doit être traité avec sensibilité. Tout problème peut être résolu par une discussion avec le gouvernement : le ministre de l’Union et le chef de l’Apna Dal, Anupriya Patel, à Lucknow, lors de la manifestation des agriculteurs pic.twitter.com/jrmy7yV6Kp – ANI UP (@ANINewsUP) 6 septembre 2021

