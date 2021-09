Apnée du sommeil associée au risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires : consensus RSSDI

Le consensus RSSDI a déclaré que la mise en œuvre du dépistage, du diagnostic et du traitement de l’AOS chez les patients atteints de DT2 aux stades initiaux pourrait potentiellement réduire le risque de maladie cardiovasculaire et améliorer considérablement leur qualité de vie.

Un récent consensus de la Research Society for the Study of Diabetes in India (RSSDI) souligne l’importance du dépistage de l’apnée obstructive du sommeil (AOS) chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2).

Le rapport révèle que plus de 50 % des patients diagnostiqués avec le DT2 souffrent de troubles du sommeil, dont beaucoup peuvent nécessiter un traitement.

De plus, le rapport de consensus du RSSDI indique que les maladies cardiovasculaires sont une conséquence clinique commune de l’AOS et du DT2, ce qui suggère en outre l’importance du dépistage, du diagnostic et du traitement chez les patients atteints de DT2 pour l’AOS.

En faisant ces découvertes, RSSDI, l’une des principales sociétés scientifiques d’Asie axée sur l’éducation et la recherche sur le diabète, a collaboré avec des spécialistes du sommeil à travers l’Inde pour étudier et développer des recommandations de pratique clinique.

Le consensus identifie l’association de l’AOS avec le DT2 et la nécessité d’une approche collaborative entre les diabétologues et les spécialistes du sommeil pour gérer ces patients.

Le consensus a déclaré que la mise en œuvre du dépistage, du diagnostic et du traitement de l’AOS chez les patients atteints de DT2 aux stades initiaux pourrait potentiellement réduire le risque de maladie cardiovasculaire et améliorer considérablement leur qualité de vie.

Le consensus a trouvé que les impacts sur le sommeil varient selon le sexe et les zones géographiques.

Les études de recherche ont systématiquement signalé une prévalence plus élevée d’AOS dans le DT2 chez les hommes que chez les femmes. La prévalence de l’AOS chez les patients atteints de DT2 dans la population urbaine est plus élevée que dans la population rurale5

Le consensus RSSDI a également suggéré que la présence et la sévérité de l’AOS non traitée sont indépendamment associées à un mauvais contrôle glycémique chez les patients atteints de DT2.

Bien qu’il existe des résultats variables sur l’effet de la thérapie CPAP sur le contrôle glycémique chez les patients atteints de DT2 (en raison de la petite taille de l’échantillon et du manque de sujets témoins), la CPAP continue d’être l’étalon-or et la première ligne de traitement pour l’AOS en raison de ses effets favorables sur qualité et quantité de sommeil.

Le Dr Sibasish Dey, chef des affaires médicales, Asie et Amérique latine, ResMed a déclaré : « Selon un rapport publié en 2019 par The Lancet, près d’un milliard de personnes souffrent d’AOS légère à sévère dans le monde. Ces mêmes personnes peuvent être plus susceptibles de développer le DT2. Comme le souligne le consensus RSDDI de 2021, la littérature scientifique existante montre que la présence et la sévérité de l’AOS non traitée sont indépendamment associées à un mauvais contrôle glycémique (augmentation des taux d’HbA1c) chez les patients atteints de DT2. Par conséquent, comme le recommande le RSSDI, le dépistage, le diagnostic et l’intervention médicale en temps opportun font partie intégrante des patients atteints d’AOS et de diabète de type 2. »

Il a ajouté : « De plus, les personnes en surpoids présentant des signes et des symptômes d’AOS, tels qu’un ronflement habituel, une apnée témoin et une somnolence diurne, devraient envisager de dépister la coexistence du DT2 ».

L’Inde, avec plus de 77 millions d’adultes qui souffrent de DT2, est classée deuxième au monde pour l’incidence du DT2 et le nombre estimé de personnes touchées devrait atteindre 134,2 millions d’ici 2045. Un processus simple pour dépister l’AOS est le STOP- Questionnaire Bang (questionnaire de dépistage préliminaire de référence par l’American Academy Sleep Society), un outil rentable et validé pour aider à identifier les patients les plus adaptés aux tests de diagnostic.

Les options de traitement de l’AOS chez les patients atteints de DT2 qui sont à risque cardiovasculaire comprennent la modification du mode de vie et la prise en charge médicale, qui pourraient inclure des dispositifs tels que la thérapie CPAP à domicile.

