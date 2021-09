Cette semaine, quelques dates de lancement récemment annoncées pour certains vols spatiaux historiques, ainsi qu’une nouvelle étude qui examine comment une violente tempête solaire pourrait déclencher une apocalypse Internet de plusieurs mois, ont ouvert l’actualité scientifique de l’après-Fête du Travail cette semaine.

Inspiration4 a fixé une fenêtre de lancement provisoire pour la semaine prochaine tandis que le télescope spatial James Webb, très retardé, obtient enfin sa propre date de lancement pour la fin de l’année.

En parlant d’espace, une nouvelle étude a exploré comment un phénomène rare, mais inévitable, causé par le soleil pourrait faire complètement disparaître de vastes régions ou même des continents entiers d’Internet pendant des semaines, voire des mois, et comment nous devons nous préparer au pire maintenant.

En arrière-plan, il y avait le changement climatique, et plus particulièrement la façon dont le changement climatique affecte notre monde plus rapidement que prévu et de manière surprenante. Une nouvelle étude a trouvé des preuves que certains animaux ont des parties du corps plus grosses en réponse à la hausse des températures beaucoup plus rapidement que les scientifiques ne le pensaient – ​​mais toujours pas assez vite pour s’adapter à un climat changeant.

Ensuite, il y a eu la nouvelle inquiétante que le Dixie Fire de Californie menace le réseau de télescopes Allen et force l’évacuation de ses scientifiques et de son personnel, perturbant ainsi le travail important de l’installation dans la recherche d’intelligence extraterrestre.

Dans l’ensemble, une semaine assez bien remplie, alors creusons.

Un crapaud de canne dans l’herbe semblant méchant (Crédit image: Goddard Space Flight Center de la NASA)

Le soleil pourrait mettre Internet hors ligne pendant des mois avec une tempête solaire majeure

Les scientifiques et les ingénieurs s’inquiètent depuis longtemps d’une tempête solaire majeure, mais une nouvelle étude réalisée par un professeur adjoint de l’Université de Californie à Irvine, énonce certains des risques très spécifiques pour notre infrastructure Internet.

Une tempête solaire – une éruption assez régulière de particules hautement magnétisées du soleil – n’est pas dangereuse pour les humains (du moins pas directement), mais elle peut faire des ravages totaux sur l’électronique, endommager des réseaux électriques entiers et faire frire des appareils électroniques dans certaines zones. touché par ces particules.

Ce que Sangeetha Abdu Jyothi a trouvé dans l’article qu’elle a présenté à la conférence SIGCOMM 2021 le mois dernier, c’est que les câbles de télécommunications sous-marins, le genre que nous utilisons pour connecter le monde à un seul Internet commun, sont particulièrement vulnérables à une violente tempête solaire, et devrions-nous obtenir touché par un, il pourrait mettre hors ligne des continents entiers comme l’Amérique du Nord et l’Europe pendant des mois.

Il y a des choses que nous pouvons faire pour atténuer la menace, cependant, mais nous devons agir maintenant car une fois que nous voyons une tempête solaire arriver, il est beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit.

(Crédit image : NASA)

Le télescope spatial James Webb, très retardé, obtient enfin une date de lancement pour plus tard cette année, rapprochant ainsi l’observatoire de la prochaine génération de la percée des mystères de l’univers primitif.

Le télescope, dont le lancement est désormais prévu depuis un port spatial de l’Agence spatiale européenne en Guyane française le 18 décembre 2021.

Le 18 décembre 2021 est la date cible de lancement du télescope spatial James Webb ! Ceci a été défini conjointement par @esa, @NASA et @Arianespace. Le vol @ariane5 VA256 volera #Webb vers l’espace depuis le port spatial européen en Guyane française. #WebbFliesAriane 👉 https://t.co/EIu6wmbAou pic.twitter.com/0KdSopZBFRS8 septembre 2021

Voir plus

Le télescope spatial, initialement prévu pour un lancement en août 2020, volera en orbite à bord d’une fusée Adriane 5, où il commencera ensuite son déploiement complexe vers le deuxième point de Lagrange bien au-delà de l’orbite de la lune et déploiera ses miroirs vers l’univers.

Capable de voir plus loin que n’importe quel observatoire jamais créé, le télescope spatial James Webb devrait trouver les plus anciennes galaxies jamais formées pendant les premiers jours de l’univers. Que pourra-t-il voir d’autre ? C’est ce que nous sommes sur le point de découvrir, à partir du 18 décembre 2021.

(Crédit image : Inspiration4)

Inspiration4 est prêt pour le lancement !

Inspiration4, la toute première mission de vol spatial entièrement civil jamais tentée, a reçu une fenêtre de lancement préliminaire cette semaine et décollera à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 au plus tôt à 20 h 00 HAE le 15 septembre.

Étant une fenêtre de lancement préliminaire, il est évidemment sujet à changement au fur et à mesure que les conditions évoluent, mais le lancement historique est presque là. Assurez-vous de mettre en signet notre page Inspiration4 pour des mises à jour sur le lancement et pour une diffusion en direct de l’événement une fois qu’il sera disponible.

(Crédit image : Michael Hurben/Wikimedia Commons)

Le changement climatique oblige les animaux à « changer de forme » pour essayer de garder une longueur d’avance sur le réchauffement des températures

Plus triste encore, une nouvelle étude a trouvé des preuves que les animaux réagissent à l’évolution rapide du climat en changeant la forme et la taille de leur corps – bien que cela ne signifie pas qu’ils s’adaptent à un monde plus chaud.

L’étude a examiné des animaux à sang chaud et a trouvé des becs plus gros sur les oiseaux et des oreilles plus grandes sur les mammifères que des échantillons prélevés sur la même espèce il y a des décennies, un produit de ce qu’on appelle la règle d’Allen. Selon cette règle, les animaux qui évoluent dans des climats plus froids ont des membres et des appendices plus courts que ceux qui ont évolué dans des climats plus chauds pour aider à réguler la chaleur corporelle.

Les chercheurs ont découvert que le changement le plus prononcé concernait les perroquets australiens, qui ont vu la taille du bec augmenter de 4 % à 10 % juste depuis 1871.

Alors que 150 peut sembler une longue période, ce n’est rien dans les échelles de temps géologiques habituelles sous lesquelles l’évolution opère. Malheureusement, les scientifiques ne croient pas que ces changements se produisent assez rapidement pour avoir de l’importance, ou que ces changements soient même utiles pour la survie de l’espèce.

(Crédit image : Alex Pollak/Allen Telescope Array)

Dixie Fire en Californie menace le réseau de télescopes Allen de SETI

Il y a encore plus de nouvelles sur le changement climatique cette semaine, cette fois sous la forme du Dixie Fire en Californie, le deuxième plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l’État, qui menace maintenant de dépasser l’Allen Telescope Array (ATA).

L’ATA est unique en ce sens que sa fonction principale est d’écouter les étoiles pour les faibles signaux radio des civilisations extraterrestres, en utilisant 42 grandes antennes radio. Ces antennes sont maintenant directement menacées par le Dixie Fire, qui, au moment de la rédaction de cet article, se trouve à seulement 12 miles de l’installation et se dirige vers elle.

« Anticiper la possibilité que [the Dixie Fire] pourraient atteindre les antennes, le personnel de l’observatoire a contacté le service d’incendie du service forestier américain pour préparer le site contre d’éventuels dommages”, a déclaré l’institut SETI dans un communiqué. près des antennes. Les arbres de la région ont été élagués de toutes les branches à moins de dix pieds au-dessus du sol. »

Espérons que la catastrophe soit évitée pour le moment, mais à moins que nous ne nous attaquions à la crise climatique, tout ce que nous ferons ne fera que retarder un calcul encore pire plus tard.