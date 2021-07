Apocalyptica lance sa propre marque de café

Violoncelle rockers finlandais APOCALYPTIQUE lancera leur première marque de café le vendredi 9 juillet.

L’emblématique groupe de metal symphonique est à la pointe de son genre depuis près de 30 ans maintenant. Café Apocalyptique arrive à temps pour célébrer le dernier album du groupe, “Cellule-0”, et des performances live à venir.

APOCALYPTIQUE choisi Torréfaction de café d’Helsinki‘s 50/60 pour être son premier café. Comment et pourquoi ont-ils choisi le café, me direz-vous ? C’était en goûtant. À leur avis, c’était le café qui exprimait le mieux APOCALYPTIQUE sous une forme caféinée.

Café Apocalyptique est livré dans un sac noir brillant avec l’étiquette officielle du groupe. C’est un expresso parfait pour le goût traditionnel. Se marie aussi bien dans un café au lait que comme un shot fort comme un digestif. De nombreux amateurs de café ont trouvé que son crémeux remplissant la bouche était également excellent comme café filtre.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

En avril dernier, APOCALYPTIQUE a publié le clip officiel de sa collaboration avec PAPA GARDON chanteur Jacoby Shaddix sur une reprise du CRÈME classique “Chambre Blanche”. Le morceau a été produit par Howard Benson à Studios d’enregistrement de la vallée de l’Ouest à Woodland Hills, Californie et mixé par Chris Lorde-Alge.

“Chambre Blanche” était la première sortie de APOCALYPTIQUE puisque “Parle-moi”, qui est arrivé en août dernier. Cette chanson était une collaboration avec TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale.

APOCALYPTIQUEle dernier album studio de , “Cellule-0”, est sorti en janvier 2020. L’effort était le premier disque entièrement instrumental du groupe en 17 ans.

