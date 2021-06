Apogee présente le magnifique nouveau Duet 3 «optimisé pour Logic Pro»

Apogee, l’un des leaders mondiaux de la conversion analogique-numérique et des interfaces audio, présente aujourd’hui son tout nouveau Duet 3. Dans la lignée de la version de la génération précédente qui « relevait les attentes quant à ce qu’une interface audio home studio devrait offrir », la nouvelle interface Duet 3 est une interface audio élégante pour les créateurs de contenu et les producteurs de musique Mac (et Windows) avec un DSP matériel intégré pour puissance d’enregistrement intégrée et à faible latence avec quelques plug-ins/FX sérieux. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près la nouvelle interface haut de gamme Apogee Duet 3.

Apogée Duo 3

L’Apogee Duet apporte la meilleure conversion AD/DA de la marque aux côtés d’une paire de ses préamplis micro dans une configuration de sortie deux par quatre. Un corps en aluminium à profil bas avec un dessus résistant aux rayures est relié par un bouton rétroéclairé pour contrôler plusieurs fonctions.

À partir de là, vous trouverez une sortie casque 1/8 pouce, une paire d’entrées instrument 1/4 pouce, deux entrées micro et une paire de sorties 1/4 pouce symétriques. Une paire d’entrées USB-C est utilisée pour alimenter la machine et la connecter à votre Mac.

Optimisé pour Apple Logic Pro

Selon Apogee, il est “optimisé pour Apple Logic Pro X et compatible avec tous les logiciels audio populaires” et offre un DSP matériel embarqué qui alimente la bande de canal Symphony ECS “pour un enregistrement à faible latence avec FX”. Voici plus de détails sur la configuration du DSP :

Duet 3 comprend un DSP matériel intégré qui alimente la bande de canal Symphony ECS pour un enregistrement sans latence avec FX (Symphony ECS Channel Strip FX et plug-in natif vendus séparément). Optimisé par Bob Clearmountain, l’ECS Channel Strip propose des préréglages personnalisés par le légendaire mélangeur afin que vous puissiez composer instantanément un son d’enregistrement professionnel. Idéal pour la création musicale, l’enregistrement vocal, le streaming et même les jeux, les créateurs peuvent utiliser Duet 3 sur leurs postes de travail Mac ou Windows dans un home studio ou en déplacement.

La nouvelle interface Apogee Duet 3 pour Mac et Windows sera disponible en « juillet 2021 » pour 599 $ avec un étui de voyage rembourré inclus, ainsi que le nouvel accessoire Duet Dock à 99 $ (50% de réduction). Obtenez plus de détails sur Apogee ici.

Le point de vue de 9to5Toys :

La série Apogee Duet fait partie des meilleures du secteur depuis leur arrivée sur la scène. L’Apogee Duet 2 est facilement l’une des meilleures interfaces de son genre et tout est en train de se rafraîchir avec le dernier modèle aujourd’hui. Maintenant, il est clair que vous allez payer une prime pour la conversion analogique-numérique haut de gamme et de renommée mondiale de la marque ici (la chose qui traduit votre voix du micro en données informatiques), sans parler du magnifique design, mais à mon avis, ils valent chaque centime pour les gens qui peuvent se les permettre et en faire bon usage.

