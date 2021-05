Apollo Hospitals et DRL lancent Vax Drive avec Sputnik V

Le Dr Reddy’s a reçu 1,5 lakh de vaccin Spoutnik V pour la première dose la semaine dernière et le deuxième envoi de 60 000 pour la deuxième dose pendant le week-end. (Source de la photo: .)

La société pharmaceutique Dr Reddy’s Laboratories (DRL) basée à Hyderabad a lancé lundi en douceur le programme pilote de vaccination contre le Spoutnik V Covid-19 dans le pays. La société a déclaré qu’elle s’était associée aux hôpitaux Apollo pour la campagne de vaccination à travers le pays, en commençant par Hyderabad. Cette phase pilote permettra au Dr Reddy’s et Apollo de tester les dispositions et la logistique de la chaîne du froid et de se préparer au lancement.

Le Dr Reddy’s a reçu 1,5 lakh de vaccin Spoutnik V pour la première dose la semaine dernière et le deuxième envoi de 60 000 pour la deuxième dose pendant le week-end. Le Dr Reddy’s et le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) avaient conclu un partenariat pour mener des essais cliniques sur Spoutnik V.Il a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence en Inde le 13 avril et a obtenu l’autorisation du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) de importer le vaccin Sputnik V en Inde.

Les vaccins Spoutnik V pour le programme pilote seraient fournis par le Dr Reddy’s à partir du premier lot de doses de 1,5 lakh importées par eux pour le lancement progressif. Après Hyderabad et Visakhapatnam, le programme sera étendu à Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad, Chennai, Kolkata et Pune. DRL utilisera le réseau des hôpitaux Apollo au niveau national pour stocker, administrer et surveiller le disque.

