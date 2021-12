Apollo Hospitals, Info Edge pourraient remplacer Indian Oil dans Nifty ; Zomato pourrait bientôt entrer dans Nifty Next 50

Le géant de la technologie alimentaire Zomato aurait coché toutes les cases pour entrer dans l’indice Nifty Next 50 avec Mindtree.

Indian Oil pourrait être en train de sortir de l’indice de référence NSE Nifty 50 lors du prochain Rejig de l’indice semestriel, ont déclaré les analystes d’Edelweiss Alternative Research. Le major PSU pourrait être remplacé dans l’index des titres par Apollo Hospitals ou la société mère de Naukri.com, Info Edge. En regardant les marchés plus larges, les analystes ont noté que Zomato récemment cotée pourrait faire son chemin dans le Nifty Next 50 avec Mindtree, le leader de l’industrie informatique. Le réajustement semestriel de l’indice sera basé sur le mouvement des actions jusqu’au 31 janvier 2022, tandis que le rééquilibrage sera effectué d’ici la fin mars de l’année prochaine.

Préparez-vous pour l’inclusion de Nifty 50

Dans l’état actuel des choses, l’hôpital Apollo semble avoir plus de chances d’entrer dans l’indice Nifty à 50 actions. « Selon nos calculs utilisant les 4 mois de capitalisation boursière flottante existante et l’hypothèse hypothétique d’une future capitalisation boursière de sept semaines, nous pensons qu’Apollo Hospitals a une chance légèrement plus élevée qu’Info Edge », a déclaré Edelweiss dans une note. Actuellement, les hôpitaux Apollo et Info Edge sont 1,5 fois supérieurs à la capitalisation boursière flottante d’Indian Oil.

Edelweiss Alternative Research a noté que bien que Indian Oil ait de bonnes chances d’être exclu de l’indice, une augmentation significative des prix de l’ordre de 12 à 15 % au cours des 3 prochaines semaines qui, si elle est maintenue jusqu’à la date butoir, peut sauver India Oil de la exclusion.

DMart ne parvient toujours pas à faire la coupe

Bien que Radhakishan Damani’s Avenue Supermarts (DMart) fasse l’affaire pour entrer dans Nifty 50, avant les hôpitaux Apollo et Info Edge, l’action ne fait pas partie de la liste Futures & Options, et ne parvient donc pas à faire la coupe. « La capitalisation boursière flottante moyenne d’Avenue Supermart est nettement supérieure à celle de la plupart des composants existants, mais l’action n’est toujours pas incluse dans l’indice Nifty 50 depuis quelques revues car elle ne fait pas partie du segment F&O. Si l’action est incluse dans les produits dérivés jusqu’à la date d’annonce, alors ce sera à coup sûr un membre de Nifty 50 », a noté Edelweiss.

Zomato peut entrer chez Nifty junior

Le géant de la technologie alimentaire Zomato aurait coché toutes les cases pour entrer dans l’indice Nifty Next 50 avec Mindtree. S’il est inclus dans l’indice, Zomato aura un poids de 1,7% tandis que Mindtree aura un poids de 2,1%, selon Edelweiss Research. Parmi les exclusions possibles du Nifty Next 50, citons Apollo Hospital ou Info Edge, quel que soit le titre qui passe à Nifty Index, accompagné de Yes Bank, IGL, Jindal Steel et Hindustan Petroleum.

Pour les autres actions récemment cotées, les analystes pensent que Nykaa, Policy Bazaar et Paytm n’arrivent actuellement pas à faire la coupe pour entrer dans l’un des indices de marché plus larges. « D’après notre compréhension de la méthodologie, nous pensons que les géants Nykaa, Policy Bazaar, Paytm et Latent ne rempliront pas les conditions d’inscription minimales pour être inclus dans les indices Nifty 100 et plus larges. Ces noms et toutes les listes très récentes peuvent être inclus dans les indices dans les derniers mois de 2022 », ont-ils ajouté.

