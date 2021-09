Apollo Hospitals lance un outil de prédiction du risque de maladie cardiaque ; les médecins attendent les détails de l’examen par les pairs

Le score de risque de Framingham est l’un des systèmes de notation couramment utilisés dans le monde par les médecins pour évaluer le risque de maladie cardiaque.

À la veille de la Journée mondiale du cœur, les hôpitaux Apollo ont lancé mardi 28 septembre un outil d’IA (intelligence artificielle) pour prédire le risque de maladie cardiovasculaire. L’outil Apollo AI-powered Cardiovascular Disease Risk, comme on l’appelle, est une “application” pour les médecins (cardiologues) qui est destinée à aider à prédire le risque de maladie cardiaque chez leurs patients et à initier une intervention suffisamment tôt pour faire un réel différence. L’outil a été préparé à l’aide de données de patients internes et externes et, selon le Dr J Shivkumar, cardiologue en chef aux hôpitaux Apollo de Secunderabad, “la précision était meilleure que le score de risque de Framingham dans la population indienne et dans la population scandinave”. L’outil a apparemment été validé à l’aide des données de l’étude de Maastricht, une étude de santé de cohorte à long terme dans la région de Maastricht et du Heart+Vascular Center du centre médical universitaire de Maastricht, aux Pays-Bas.

Le score de risque de Framingham est l’un des systèmes de notation couramment utilisés dans le monde par les médecins pour évaluer le risque de maladie cardiaque. Le Dr Sivakumar dit que l’outil a également été validé par la King George’s Medical University de Lucknow et également par un autre institut indien de premier plan et en attente de publication. Les médecins consultés à ce sujet attendaient cependant des détails, notamment de la part d’une revue à comité de lecture. À ce sujet, a déclaré le Dr Sivakumar, “le processus d’examen par les pairs est en cours et attend sa publication dans une revue médicale internationale bien connue”. Dans une note partagée avec les médias, le Dr Prathap C Reddy, président d’Apollo Hospitals Group, déclare : « Bien qu’il existe des outils prédictifs pour aider les médecins à comprendre la probabilité que leurs patients développent une maladie cardiaque, la plupart d’entre eux sont basés sur des ensembles de données occidentales. et ne tiennent pas compte des variations régionales des risques. Cela a un impact sur leur précision lorsqu’ils sont appliqués dans un contexte indien.

Sangita Reddy, codirectrice générale d’Apollo Hospitals Group, déclare : « L’outil d’IA pour prédire et prévenir les maladies cardiaques est le fruit de nombreuses années de recherche et développement et repose sur des algorithmes basés sur dix ans de données anonymisées concernant environ 400 000 personnes à travers le pays recueilli par l’équipe des hôpitaux Apollo. L’outil a également été validé à l’échelle internationale à l’aide d’un apprentissage fédéré via la plate-forme Microsoft Azure.

Développé à l’aide d’une combinaison d’IA appliquée et d’expertise clinique sur un large échantillon de données rétrospectives sur les bilans de santé et les événements coronariens, l’outil est décrit comme un outil qui fournit un score de risque qui prend en compte tous les facteurs contributifs, y compris les attributs du mode de vie tels que le régime alimentaire, les préférences en matière de tabac et de tabagisme et l’activité physique ainsi que le stress psychologique et l’anxiété tels que reflétés par le taux de respiration et l’hypertension. Le risque est classé en haut, modéré et minimal. L’outil donne également des informations sur les facteurs de risque qui peuvent être modifiés pour améliorer le score. Cela permet aux médecins de donner des conseils plus holistiques à leurs patients avec des informations spécifiques pour la modification du mode de vie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.