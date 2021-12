Apollo pour Reddit obtient une mise à jour de vacances avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités

Alors que les gens du monde entier célébraient Noël, le développeur d’Apollo pour Reddit a publié une mise à jour importante pour l’application, ajoutant de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés.

Avec la version 1.12, Apollo pour Reddit a reçu trois nouvelles icônes, dont une pour célébrer Noël appelée Santapollo. Cette mise à jour ajoute également un nouveau moteur de rendu Markdown utilisant la bibliothèque d’Apple. Avec cela, Apollo charge les commentaires encore plus rapidement et apporte des avantages tels que le rendu de table en ligne, les blocs de code mis en évidence par la syntaxe, une meilleure liste, le rendu, etc.

Il y a également des améliorations avec SidebarViewController pour utiliser le nouveau moteur de rendu ainsi qu’une meilleure vue des subreddits aléatoires avec r/random dans Apollo, pour un chargement plus rapide.

Apollo pour Reddit apporte également une nouvelle fonctionnalité d’appui long sur un lien afin que vous puissiez effectuer l’action rapide de l’option « Ouvrir dans le navigateur ». Il existe également de nouveaux aperçus Wikipedia intégrés aux commentaires, y compris une vignette et de brèves informations sur l’article.

Pour ceux qui aiment les nouveaux thèmes, Apollo pour Reddit 1.12 ajoute de nouveaux thèmes Dracula et Mint. En dehors de cela, il y a une tonne de corrections de bugs et de petites améliorations. Vérifiez certains d’entre eux :

Correction d’un bug où sur certains iPads dans les commentaires d’une publication avec un GIF, ils accusaient un retard important lors du défilement, mettez à jour iOS pour vous en assurer (merci u/cats-lock !) Correction d’un bug où certaines publications liées dans Apollo essayaient simplement de se charger la page d’accueil de Reddit car ils avaient des symboles étranges dans leurs URL (merci u/BasementDweller3000 !) et être difficile à balayer pour rejeter Si vous rédigez un commentaire et tapez un auteur, il vous proposera désormais de compléter automatiquement l’auteur du message réel. Vous pouvez désormais facilement ajouter des subreddits à un multireddit spécifique directement à partir de votre liste de subreddits. Les sondages sont désormais correctement accessibles à VoiceOver. est vérifié, il y aura maintenant une petite icône de coche

Vous pouvez vérifier toutes les nouveautés avec l’application ici sur l’App Store.

