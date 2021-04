App OfferUp fait exploser les lois sur l’identification des électeurs mais oblige ses propres utilisateurs à afficher l’ID ⋆ 10z viral

Deux cents entreprises ont signé lundi une lettre commune condamnant «les centaines de projets de loi menaçant de rendre le vote plus difficile dans des dizaines d’États du pays», tout comme la Major League Baseball et d’autres entreprises ont exprimé leur opposition au projet de loi électorale récemment adopté en Géorgie. La législation impose l’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance.

L’un des signataires de la lettre était Nick Huzar, co-fondateur et PDG d’une application appelée OfferUp permettant aux gens de s’acheter et de se vendre des biens. Un rapide coup d’œil sur Twitter montre que Huzar est du côté gauche de l’allée politique, alors qu’il a récemment applaudi l’annonce du plan d ‘«infrastructure» du président Joe Biden de plus de 2 billions de dollars qui alloue beaucoup de financement au souhait démocrate non lié aux infrastructures. éléments de liste.

Étant donné que le PDG d’OffreUp a signé la lettre d’opposition au projet de loi électorale de Géorgie qui oblige les électeurs à voter – et d’autres qui appellent à plus de sécurité électorale – on ne sait pas comment cela se concilie avec les mécanismes de vérification d’identité de l’entreprise.

Grâce à un programme appelé «TruYou», OfferUp appelle les vendeurs et les acheteurs de l’application à fournir une «pièce d’identité délivrée par l’État», un numéro de téléphone portable et un selfie à vérifier. Les utilisateurs doivent prendre deux photos de leur «pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement américain» s’ils souhaitent accéder à la plate-forme avec un badge qui, selon l’entreprise, permet aux gens de «vous faire confiance plus facilement».

Alors que Huzar a condamné les mesures de sécurité électorales visant à garantir que seuls les citoyens américains votent aux élections, étant donné qu’une pièce d’identité doit être présentée, sa plate-forme a simultanément une politique dans laquelle les immigrants illégaux ne pourraient pas obtenir un badge de vérification sur la plate-forme. Selon la gauche, c’est très xénophobe et raciste.

«Nous croyons que chaque Américain devrait avoir une voix dans notre démocratie et que le vote devrait être sûr et accessible à tous les électeurs», indique la lettre.

Si OfferUp détermine que le vote doit être «sûr et accessible» pour les citoyens américains indépendamment des lois sur l’identité, il est étrange que la société pense également que prouver son identité rend les gens plus dignes de confiance.

OfferUp n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Federalist.