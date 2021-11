App Store acceptant les soumissions pendant la période des fêtes

Apple a annoncé lundi que l’App Store continuerait d’accepter les soumissions pendant la prochaine période de vacances. Cependant, il a noté qu’à certaines dates, le processus d’examen peut prendre plus de temps.

Une mise à jour publiée sur les forums des développeurs a déclaré :

Cette année, nous sommes ravis de continuer à accepter des soumissions dans App Store Connect tout au long des prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus chargée sur l’App Store. En raison du volume élevé prévu, prévoyez d’envoyer les soumissions urgentes plus tôt. Veuillez noter que les examens peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre.