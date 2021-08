App Store Connect requiert désormais des informations bancaires supplémentaires de la part des développeurs

in

Apple a publié des nouvelles concernant App Store Connect. À partir du 22 octobre 2021, les développeurs devront fournir des informations bancaires supplémentaires.

En raison de changements dans les réglementations locales, l’adresse du titulaire du compte bancaire est désormais requise si vous avez des informations de compte bancaire dans App Store Connect.

Les rôles Titulaires de compte, Administrateurs et Finances peuvent désormais fournir une adresse valide dans la section Accords, taxes et services bancaires. Les utilisateurs doivent mettre à jour ces informations jusqu’au 22 octobre afin d’éviter une éventuelle interruption des paiements.

Voici comment modifier vos informations bancaires existantes :

À partir de la page d’accueil, cliquez sur Accords, taxes et services bancaires. Dans la navigation supérieure, cliquez sur Banque. Cliquez sur le nom du compte bancaire que vous souhaitez modifier. Modifiez les champs souhaités et cochez la case « J’ai lu et j’accepte la déclaration ci-dessus ». Cliquez sur Enregistrer.

Grâce à App Store Connect, vous pouvez également ajouter de nouvelles informations bancaires ou changer de compte bancaire.

En juillet, App Store Connect a reçu une nouvelle « catégorie de taxe » pour attribuer des taxes à différents contenus et régions. À cette époque, Apple a souligné:

Désormais, App Store Connect offre la possibilité d’attribuer des catégories de taxes à vos applications et achats intégrés. Ces catégories sont basées sur le contenu de votre application (par exemple, des vidéos, des livres ou des publications d’actualités) et déterminent les réglementations fiscales applicables dans chaque territoire, permettant à Apple d’administrer les taxes pour vous à des taux spécifiques.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces informations bancaires supplémentaires requises, cliquez ici.

