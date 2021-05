App Store VP témoigne dans l’essai Epic alors que les e-mails révèlent un accès API spécial pour Hulu et d’autres développeurs

Alors que le procès Epic contre Apple se poursuit, nous avons marqué aujourd’hui notre premier témoignage de la direction d’Apple. Le vice-président de l’App Store, Matt Fischer, a témoigné dans l’affaire aujourd’hui, détaillant son implication dans l’App Store, la création des directives d’Apple, etc.

Fischer est vice-président de l’App Store et le fait depuis 2010. Au cours de son témoignage aujourd’hui, Fischer s’est vu poser diverses questions sur son rôle dans l’App Store. Le vice-président de l’App Store a expliqué qu’Apple mettait depuis longtemps l’accent sur la sécurité dans l’App Store et réfutait les suggestions sur des choses telles que les méthodes de paiement alternatives et les applications de chargement latéral.

Fischer a également discuté d’Apple Arcade, du système de compte App Store et de la fraude, et plus encore. Le vice-président de l’App Store a affirmé à l’avocat d’Epic qu’Apple n’avait pas mené d’études sur la question de savoir si les sociétés de jeux utilisant des plates-formes de paiement tierces dans l’application entraîneraient des problèmes de sécurité.

Pendant ce temps, l’avocat d’Apple a également posé à Fischer une série de questions sur son implication dans la refonte de l’App Store qui faisait partie d’iOS 12. Fischer a également détaillé une multitude d’instances dans lesquelles Apple et Epic ont déjà travaillé ensemble pour apporter des jeux comme Fortnite et Infinity Blade. sur iOS, ainsi que des fonctionnalités de premier plan dans l’App Store.

L’avocat d’Apple a également interrogé Fischer sur une poignée d’e-mails amicaux différents qu’il a reçus d’Epic remerciant Apple pour la promotion de l’App Store. Fischer a également été interrogé sur sa réaction lorsque Epic a déployé sa mise à jour côté serveur pour contourner le système de paiement intégré à l’App Store. «J’étais aveugle», a déclaré Fischer.

Apple et Epic avaient échangé des e-mails sur la collaboration à une future WWDC jusqu’à ce qu’Epic déploie ce changement. La relation est évidemment partie au sud à partir de là.

E-mails et preuves

Il y a également eu un drame lors du témoignage de Fischer concernant l’admission de la communication interne d’Apple en preuve. Le juge Rogers s’est apparemment opposé aux tentatives continues d’Epic d’admettre certains documents en preuve, sur la base de facteurs tels que la pertinence et des documents citant des tiers.

Un e-mail montre qu’il y avait une question interne sur la raison pour laquelle Hulu a pu basculer entre la facturation App Store et la facturation Hulu. Il s’avère que Hulu fait partie d’un «ensemble de développeurs sur liste blanche» ayant accès à l’API d’annulation / remboursement d’abonnement. La société avait initialement donné à Hulu l’accès à cette API pour prendre en charge les changements de plan de mise à niveau et de rétrogradation avant que cela ne soit intégré de manière native à l’App Store.

La situation Hulu a été transmise en interne chez Apple après que Phil Schiller a remarqué un tweet du développeur David Barnard. Barnard a demandé comment l’API StoreKit était capable d’annuler automatiquement les abonnements à l’App Store, ce que faisait Hulu parallèlement au lancement de son nouveau service de télévision en direct.

Un autre e-mail a révélé que Fischer souhaite généralement éviter de présenter des concurrents dans l’App Store. Dans un cas spécifique détaillé dans un e-mail, l’équipe d’accessibilité d’Apple prévoyait une fonctionnalité éditoriale de l’App Store sur les applications qui implémentaient la prise en charge de Voice Over. L’équipe d’accessibilité souhaitait inclure les applications Google et Amazon dans cette fonctionnalité éditoriale, mais un responsable d’Apple a écrit que «Matt est extrêmement convaincu de ne pas présenter nos concurrents sur l’App Store.»

Lors de son témoignage aujourd’hui, Fischer a réfuté cette notion et a expliqué qu’Apple avait à plusieurs reprises fait la promotion d’applications concurrentes.

D’autres e-mails présentaient le travail d’Apple avec les développeurs avant la sortie de l’Apple TV 4K, en mettant l’accent sur l’invitation des développeurs à créer des jeux pour le nouveau décodeur. Certains de ces jeux finiraient par être inclus dans Apple Arcade.

Nous mettrons à jour cet article avec plus de détails au fur et à mesure de la progression de l’essai. Fischer est toujours sur le stand.

