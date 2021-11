Appareil de streaming ou application Smart TV ? Il n’y a pas de bonne réponse.

David Imel / Autorité Android

Plusieurs options sont disponibles si vous souhaitez diffuser du contenu dans le salon, les téléviseurs intelligents et les gadgets de diffusion autonomes étant parmi les options les plus populaires.

Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ces deux options, mais laquelle les lecteurs utilisent-ils réellement ? Nous avons posé cette question il y a quelques jours, et voici comment vous y avez répondu.

Utilisez-vous un appareil de streaming ou des applications Smart TV ?

Résultats

Nous avons publié le sondage dans notre récente fonctionnalité Smart TV versus appareil de streaming, avec plus de 1 600 votes comptés jusqu’à présent. Et il faut dire que c’était une affaire relativement proche. Cependant, le gagnant a été le camp des appareils de streaming, recueillant près de 41% des voix.

Nous pouvons comprendre pourquoi ce choix s’est avéré si populaire, car les appareils de streaming sont beaucoup plus susceptibles de bénéficier d’un support logiciel significatif en termes de mises à jour et d’applications spécifiques. Ces gadgets sont également très abordables par rapport à l’achat d’un téléviseur intelligent.

Pendant ce temps, ceux qui préfèrent utiliser un téléviseur intelligent seul ont représenté près de 35% des voix. Cela a également du sens sur le papier, surtout si vous devez de toute façon mettre à niveau votre téléviseur et que vous avez de l’argent à revendre. Un commentaire de lecteur souligne également la commodité des applications intégrées sur un téléviseur intelligent, ajoutant qu’ils peuvent toujours ajouter un appareil de diffusion en continu à leur téléviseur intelligent si leurs besoins changent.

En parlant d’une combinaison de téléviseurs intelligents et d’appareils de streaming, 24% des personnes interrogées déclarent utiliser les deux appareils. Comme notre propre Roger Fingas l’a noté dans la fonctionnalité, c’est pratique si vous souhaitez profiter de plus d’une application et d’un écosystème de contenu. Par exemple, vous pourriez avoir un téléviseur intelligent alimenté par Google avec un appareil de diffusion en continu Apple TV.

commentaires

Tiuri Elvander : « De nos jours, il est presque difficile d’en trouver un avec une interface barebone ». Vous pouvez sauter le presque de cette phrase car il est certainement difficile et en fait pratiquement impossible de trouver un téléviseur « muet ». J’en ai cherché un pour plus de 80 membres de ma famille et je n’en ai trouvé aucun. Ils ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’applications comme Netflix ou Prime, et ils ne veulent pas non plus de recommandations pour la location/le streaming de vidéos. Ils veulent juste regarder leurs chaînes de télévision familières et cela devient plus difficile sur un téléviseur intelligent qui a un écran de démarrage avec toutes ces choses qu’ils ne veulent pas et ne fait que les confondre. andres_1 : dans mon cas, j’utilise simplement les applications disponibles sur la Smart TV, cela correspond parfaitement à mes besoins actuels. puis quand le moment viendra où la Smart TV n’est plus aussi intelligente à cause du temps qui passe, je peux juste acheter un nouvel appareil de streaming JC : Je suis d’accord. Je viens d’adopter un nouveau Fire TV Omni de 75 pouces, que je m’apprête à rendre. La raison pour laquelle j’ai opté pour Fire TV Omni était à cause de mon écosystème Alexa et parce que cette nouvelle version a un pop-up PIP de mes sonnettes Ring lorsqu’elle est activée. Au lieu de cela, j’opte maintenant pour un TCL fiable de la série 6 avec l’ajout d’un nouveau Fire TV Stick MAX qui est désormais disponible avec cette même fonctionnalité. Ce bâton vient également d’être mis en vente pour la première fois hier à 20 $ de moins que son prix initial de 55 $. deltatux : Pour moi, ça dépend vraiment. J’ai un téléviseur Android Sony qui fonctionne bien sans boîtier de diffusion. Cependant, j’ai d’autres téléviseurs avec un dongle de flux ou un PC qui y est connecté. Ce que je trouve, c’est qu’il n’y a pas de must absolu, si cela correspond au besoin, vous pouvez y aller sans avoir une box de flux, vous pouvez toujours en obtenir une plus tard si le besoin s’en fait sentir. blindexecutioner : Ma seule exception est que je n’achèterais pas de téléviseur avec un système d’exploitation Google. A part ça, je suis d’accord et n’achète pas de téléviseur basé sur un logiciel.

Merci d’avoir voté dans notre sondage ! Votre prochain téléviseur sera-t-il intelligent ou êtes-vous heureux d’avoir un téléviseur non intelligent et de le connecter à un appareil de diffusion en continu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

