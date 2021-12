Appareil photo iPhone 14 48MP avec vidéo 8K, mais la réalité peut varier

Un rapport de Kuo en avril indiquait que nous pouvons nous attendre à un appareil photo 48MP pour iPhone 14 l’année prochaine, ainsi qu’à un enregistrement vidéo 8K. Cela a maintenant été repris par un deuxième analyste.

Nous voudrions cependant répéter la mise en garde que nous avions proposée à l’époque : le titre peut ne pas raconter toute l’histoire…

Fond

Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a fait un certain nombre de prédictions pour l’iPhone 14 au printemps, sur la base de rapports sur la chaîne d’approvisionnement.

En plus de prétendre que la taille de l’écran mini de l’iPhone n’est plus, Kuo a détaillé quelques spécifications impressionnantes de l’appareil photo pour les iPhones 2022. Il rapporte que les caméras arrière standard de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max seront mises à niveau à 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12 […] Kuo semble convaincu que la spécification de 48 mégapixels n’est destinée qu’aux modèles Pro les plus chers […] Kuo ne discute pas non plus des détails du zoom 2x ou des objectifs ultra-larges, suggérant que la mise à niveau de 48 mégapixels est exclusive à la caméra large principale.

Deuxième rapport de caméra 48MP iPhone 14

MacRumors cite un nouveau rapport de Jeff Pu, qui fait écho à celui de Kuo.

Pu a déclaré que les deux modèles Pro seront équipés d’un système de caméra arrière à triple objectif avec un objectif large amélioré de 48 mégapixels et des objectifs Ultra Wide et Téléobjectif de 12 mégapixels.

Pu a un bilan mitigé en ce qui concerne Apple, mais le fait qu’il soutienne le rapport beaucoup plus ancien de Kuo rend plus probable qu’il ait raison sur celui-ci.

Mais 48MP ne signifie pas toujours 48MP

Nous avons noté à l’époque que cela ne signifie pas nécessairement que la résolution de sortie finale sera de 48MP : cela peut rester à 12MP. Comme nous l’avons expliqué précédemment, c’est parce que plus n’est pas toujours mieux en ce qui concerne les mégapixels.

Alors que plus de mégapixels signifie théoriquement plus de détails lorsque vous affichez des photos de plus grande taille, il y a un énorme inconvénient à le faire sur le même capteur de taille. L’accumulation de plus de pixels dans le même espace signifie que chaque pixel doit être plus petit, ce qui augmente le bruit à faible luminosité. Quand vous pensez au nombre de nos photos les plus importantes prises dans un éclairage relativement faible, c’est un gros problème. Des enfants qui jouent à l’intérieur, des dîners aux chandelles, des bougies de gâteau d’anniversaire soufflées, des amis au restaurant, des bébés endormis – ce sont tous des exemples de scénarios où vous voulez les meilleures photos en basse lumière que vous puissiez obtenir. Apple a toujours ignoré les guerres des mégapixels et a plutôt visé les gros pixels pour fournir les meilleures captures possibles en basse lumière. La qualité plutôt que la quantité.

Il semble fort probable qu’Apple utilisera une technologie connue sous le nom de « mode de sortie de fusion à quatre cellules », où le capteur a 48MP, mais ils sont regroupés en grappes de quatre pixels, pour générer une image 12MP de haute qualité.

La dernière spéculation est qu’Apple prendra en charge les modes 48MP et 12MP, de sorte que vous puissiez obtenir des images 48MP dans des conditions bien éclairées et des images 12MP dans des conditions de faible luminosité. Ceci est facilement réalisable avec cette technologie et offre le meilleur des deux mondes, ce qui pourrait bien être le pari le plus probable. Samsung fabrique un capteur d’appareil photo 50MP, qui adopte cette approche.

Découvrez notre résumé complet de tout ce que nous attendons de l’iPhone phare de l’année prochaine.

