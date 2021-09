Appareil photo sans miroir Sony ZV-E10 avec objectif interchangeable, enregistrement vidéo 4K lancé en Inde ; le prix commence à Rs 59 490

L’Alpha ZV-E10 dispose également d’une mise au point automatique hybride rapide et d’une mise au point manuelle directe avec plusieurs zones de mise au point

Sony India a lancé lundi le nouvel Alpha ZV-E10 – un appareil photo compact et portable sans miroir – apparemment optimisé pour les créateurs de contenu et les vloggers. La caméra a été annoncée globalement en juillet.

Mukesh Srivastava, responsable de l’activité d’imagerie numérique de Sony en Inde, a déclaré : « Pour répondre aux besoins croissants des créateurs d’aujourd’hui d’avoir un avantage créatif, Sony présente le dernier appareil photo à objectif interchangeable, l’Alpha ZV-E10. »

« Le nouvel Alpha ZV-E10 est un amalgame de la polyvalence et de l’excellence de la qualité d’image d’un appareil photo à objectif interchangeable à plus grand capteur qui offre des fonctionnalités conviviales, spécialement conçues pour la photo et la vidéo, ce qui en fait un outil idéal pour les créateurs qui cherchent à faire la transition à une configuration plus avancée.

L’appareil photo Sony ZV-E10, qui a été lancé précédemment en Amérique du Nord, est doté d’un appareil photo sans miroir à objectif interchangeable avec des fonctionnalités telles qu’un écran rotatif et une diffusion en direct facile avec une connectivité PC pour faciliter les créateurs de contenu. Il s’agit du premier appareil photo Sony de la série Alpha à être doté d’un objectif interchangeable. L’appareil photo est doté d’un capteur CMOS Exmor de 25 MP et peut enregistrer en 4K.

La caméra sera disponible avec deux emplacements pour cartes SD. L’Alpha ZV-E10 dispose également d’une mise au point automatique hybride rapide et d’une mise au point manuelle directe avec plusieurs zones de mise au point.

Sony India a déclaré que le mode actif permettait aux vloggers de prendre des photos à main levée, même en marchant, tandis que la mise au point automatique avancée avec suivi en temps réel et mise au point automatique des yeux permet une prise de vue en déplacement.

L’appareil photo permet un flou d’arrière-plan à une touche, une capture vidéo au ralenti avec le mode S&Q pour des vitesses inférieures au moins quatre fois inférieures au temps réel, un décalage rapide de la mise au point, une prise de vue rapide à des vitesses 60 fois plus rapides et une exposition automatique prioritaire au visage pour éclaircir éclairage du visage en fonction de l’environnement.

Sony India a fixé le prix de l’Alpha ZV-E10 à Rs 59 490 pour le corps uniquement. L’appareil photo avec le kit SELP1650 (objectif zoom) coûtera Rs 69 990. Il sera disponible dans tous les magasins Sony Center Alpha Flagship, le portail ShopatSC, les principaux magasins d’électronique, Amazon et Flipkart à partir d’aujourd’hui.

