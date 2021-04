Apparemment, Bill Murray a été trompé en faisant Ghostbusters 2

Il est intéressant de noter que Ghostbusters 2 n’était pas à l’origine considéré comme une priorité sous le mandat du président de Columbia Pictures, David Puttnam, car en 1986, il était plus intéressé par le studio proposant des films à plus petite échelle. Cependant, l’année suivante, Ghostbusters 2 a reçu le feu vert, bien que c’était avant que le réalisateur Ivan Reitman n’ait pu revoir le scénario inachevé. Et un peu similaire au premier film, la suite a finalement été mise en production à l’été 1988 afin de pouvoir sortir en salles au milieu de 1989.