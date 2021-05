Apparemment, Christopher Nolan et Cillian Murphy ont une blague sur les apparitions de l’acteur dans Batman Begins et d’autres films

Assez drôle, Cillian Murphy n’a pas eu à porter le masque d’épouvantail pendant l’intégralité de son mandat en tant que Jonathan Crane. Après avoir été rendu fou par son propre gaz de peur dans Batman Begins, Crane a gardé le masque de son personnage criminel pour le reste de ce film et de The Dark Knight, mais lors de son apparition dans The Dark Knight Rises, il était introuvable. Je suppose que lorsque vous présidez un tribunal kangourou établi par Bane dans la ville «libérée» de Gotham City, il n’est pas nécessaire de ressembler à un mannequin dément.