Apparemment, Daniel Craig et Rian Johnson obtiennent d’énormes salaires pour l’accord Netflix de Knives Out

Knives Out a été produit par MRC et distribué par Lionsgate, mais Rian Johnson et Ram Bergman sont propriétaires et licenciés de la propriété. Bien que le duo soit de «grands soutiens» de l’expérience théâtrale, ils ont décidé de rechercher des options de streaming pour les prochains films Knives Out en raison de la pandémie, qui a obligé les théâtres du monde entier à fermer leurs portes. Cherchant à commencer à tourner Knives Out 2 cet été et à remettre en question «la viabilité à court terme de la sortie en salles», Johnson et Bergman ont sauté sur l’offre de Netflix, et bien que MRC et Lionsgate aient pu marquer les suites en temps normal, ce n’était pas faisable avec le coronavirus est toujours une préoccupation constante.