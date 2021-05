Apparemment, Joker 2 est plus avancé que nous ne le pensions

Cependant, si Joker 2 est plus un suivi autonome, alors nous pourrions potentiellement voir une histoire où le Joker de cette histoire succombe à la folie alors que Batman est déjà sur les lieux. Bien que le Joker ait plusieurs histoires d’origine dans les bandes dessinées, il a le plus souvent été décrit comme un criminel sans nom qui s’est transformé en sa peau blanche à la craie et aux cheveux verts après être tombé dans une cuve de produits chimiques lors d’une confrontation avec le chevalier noir. Cela ne veut pas dire que le prochain film Joker aurait besoin de livrer le même genre d’histoire, mais il serait intéressant de voir une histoire se dérouler où Batman a joué un rôle, même accidentel, dans Le Joker s’élevant pour terroriser Gotham City.