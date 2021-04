L’ancien membre, acteur et chanteur solo de N-Sync avait été l’une des stars les plus animées de la saison des récompenses de 2010. Justin Timberlake a joué Sean Parker de The Social Network, qui était en place pour huit Oscars cette nuit-là, y compris le meilleur film (il gagnerait les catégories Meilleur scénario adapté, Montage de film et Score). Cela a positionné Timberlake comme un choix solide pour l’hôte, et il était même intéressé à assumer la responsabilité.