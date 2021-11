Apparemment, Kim K et Pete Davidson ne sont que des amis qui se tiennent la main

Sans surprise, les images de la star de la télé-réalité et du comédien ont déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir plus que de l’amitié entre eux; surtout si l’on tient compte du fait que lors de l’émission spéciale Saturday Night Live de Kim, ils se sont embrassés dans le cadre d’une parodie dans laquelle ils ont joué Aladdin et Jasmine lors de leur voyage sur tapis magique.

Cependant, une source proche de Pete a déclaré à People qu’ils traînaient en fait juste comme des amis. Barker rencontre Davidson via Machine Gun Kelly et Kim s’entend très bien avec lui, ils font donc à peu près partie du même groupe d’amis. « Ils partagent le même cercle, donc ils seront ensemble de temps en temps. Ce ne sont que des amis qui traînent« , a précisé la source.