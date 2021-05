Apparemment, la première bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder a vraiment aidé les artistes VFX à perfectionner le look de Flash

Tous ces trucs de Speed ​​Force ont été développés pendant Justice League. Mais encore une fois, cela a eu un démarrage accéléré lorsque nous tournions Justice League, car ils avaient décidé qu’ils voulaient mettre le camée Ezra Miller dans Suicide Squad. Donc, pendant que nous tournions Justice League, ils ont tiré sur Ezra sur le côté, le truc du “ pas d’honneur parmi les voleurs ” en capturant Boomerang. Cela avait également un calendrier de développement court, car encore une fois, c’était il y a des années, donc je ne me souviens pas à 100% du calendrier, mais je suis relativement, raisonnablement précis. Cette idée est arrivée près de la fin de la production de ce film, donc encore une fois, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour développer l’idée que vous voudriez normalement quand vous le faites simplement sur un film. . Parce que nous avions prévu de faire ces choses, mais soudainement, nous nous sommes dit: “ Hé, il y a six semaines, et ce calendrier se termine. Nous voulons ce truc Flash pour cela. ‘ Nous avons dû accélérer tout le développement de notre look. Nous avons donc isolé certains des développeurs de look vraiment talentueux de Scanline. Nous avons eu l’avantage d’avoir quelque chose à l’époque, que nous avons développé plus loin tout au long de Justice League, puis que nous avons pu le revoir à nouveau lorsque nous avons pu faire Justice League pour Zack. Il est long de s’asseoir avec ces idées, d’explorer des choses et de les pousser. Et chaque fois que nous nous sommes penchés là-dessus, nous essayions, si nous le pouvions, de trouver de nouvelles choses à y mettre, ou de pousser certaines des idées ici ou là.