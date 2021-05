On ne peut vraiment pas sous-estimer que sans Thor de Kenneth Branagh, l’univers cinématographique Marvel n’aurait peut-être pas été autorisé à devenir le mastodonte qu’il est aujourd’hui. Si une aventure plus idiote et Fabio-esque avait pris sa place, tout le pari aurait pu se dérouler plus rapidement que vous ne pourriez dire Asgard. Mais maintenant, après que l’histoire a prouvé que l’embauche de Branagh était le bon choix, nous sommes prêts à voir où l’avenir emmènera ce fils d’Odin.