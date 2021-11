Apparemment, le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a également maltraité les femmes

Photo : Mike Windle (.)

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a affirmé être dans l’ignorance des allégations généralisées de harcèlement sexuel et de discrimination qui ont fait surface dans l’entreprise plus tôt cette année, mais selon un nouveau rapport explosif du Wall Street Journal, Kotick n’était pas seulement au courant de l’inconduite. , il était également impliqué dans l’ignorance ou la minimisation des mauvais traitements infligés aux femmes.

À la suite d’un procès en Californie au cours de l’été alléguant de la discrimination sexuelle, du harcèlement et une culture de « frat boy » à travers Activision Blizzard, beaucoup ont remis en question la culpabilité de Kotick compte tenu de son mandat de plusieurs décennies à la tête de l’entreprise. Le mois dernier, le PDG s’est excusé auprès du personnel après avoir accepté un règlement de 18 millions de dollars avec les régulateurs fédéraux et s’est engagé à prendre des mesures pour améliorer la façon dont l’entreprise traite ses employés.

« Au fil des ans, M. Kotick lui-même a été accusé par plusieurs femmes de mauvais traitements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail, et dans certains cas, il s’est efforcé de régler les plaintes rapidement et discrètement », écrit le Wall Street Journal.

Un porte-parole d’Activision Blizzard a envoyé à Kotaku la déclaration suivante lorsqu’il a été interrogé sur le nouveau rapport.

Nous sommes déçus par le rapport du Wall Street Journal, qui présente une vision trompeuse d’Activision Blizzard et de notre PDG. Les cas d’inconduite sexuelle portés à son attention ont été traités. Le WSJ ignore les changements importants en cours pour en faire le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif de l’industrie et il ne tient pas compte des efforts de milliers d’employés qui travaillent dur chaque jour pour être à la hauteur de leurs – et nos – valeurs. Le désir constant d’être meilleur a toujours distingué cette entreprise.

C’est pourquoi, sous la direction de M. Kotick, nous avons apporté des améliorations significatives, notamment une politique de tolérance zéro en matière de conduite inappropriée. Et c’est pourquoi nous allons de l’avant avec une concentration, une vitesse et des ressources inébranlables pour continuer à accroître la diversité au sein de notre entreprise et de notre secteur et pour garantir que chaque employé vient au travail en se sentant valorisé, en sécurité, respecté et inspiré. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe.