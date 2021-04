Le studio a poussé la sortie, ainsi que les prochains versements de l’autre grande franchise de Tom Cruise avec Paramount, Mission: Impossible 7 et 8, qui sortent maintenant le 27 mai 2022 et le 7 juillet 2023, respectivement, au lieu de novembre 2021 et Novembre 2022. À la place de Maverick, le spin-off de GI Joe Snake Eyes a maintenant choisi une date de fin juillet, et The Forever Purge d’Universal sortira en salles le 2 juillet à la place.