Apparemment, un Star Trek populaire: le méchant de la prochaine génération était censé être bien différent

Star Trek: The Next Generation a eu de nombreux méchants emblématiques tout au long de sa course, bien que peu aient été aussi mémorables que Lore du “frère” de Data. Le Synth malavisé créé avant Data par le Dr Noonian Soong a donné à Data, Picard et le reste de l’équipage beaucoup de problèmes tout au long de la série, mais apparemment, ce n’était pas à l’origine l’intention du personnage. En fait, Lore était à l’origine envisagé comme un personnage presque entièrement différent, selon l’auteur et grand fan Larry Nemecek.