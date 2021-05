Apparis ouvrira samedi le vaisseau amiral NoLIta de New York – WWD

Apparis ouvrira samedi son premier magasin phare à NoLIta.

La boutique de 450 pieds carrés du 27 Prince Street à New York présentera les nouveaux styles printemps 2021 d’Apparis, notamment des vêtements de détente en coton biologique tels que des débardeurs courts, des t-shirts et des pulls molletonnés, ainsi que des sweatshirts et des pantalons de survêtement. Il proposera également des robes, des jupes, des pantalons et des hauts en soie vegan, des vêtements d’extérieur et du prêt-à-porter en cuir vegan comme des shorts, des joggeurs et des robes. Une collection de cachemire vegan sera proposée dans une nouvelle palette de couleurs pastel pour le printemps.

Le magasin proposera également des t-shirts en coton ombré, des pulls molletonnés et des pulls molletonnés, ainsi qu’une robe en soie ombrée, une jupe et un foulard en soie.

Des couvertures et des bougies, lancées l’année dernière pendant la pandémie, seront également disponibles.

Les prix de détail varient de 24 $ à 395 $.

La boutique Apparis, qui sera un lieu permanent, est conçue dans un paradis monochrome vert à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. La boutique prévoit des activations mensuelles et des événements en magasin.

Ce mois-ci marque le cinquième anniversaire des Apparis. La marque a été enflammée lorsqu’il y a des années, elle a vendu un pop-up local à Williamsburg, New York, et les fondateurs Lauren Nouchi et Amelie Brick ont ​​vu des clients ramasser leur fausse fourrure signature dans des couleurs vives.

Pour le week-end d’ouverture et les chaudes journées d’été, le détaillant distribuera des popsicles de la marque Apparis. La société s’associera également à Soho Garden Bodega au 40, rue Prince, où des sacs Apparis personnalisés seront distribués aux acheteurs.

