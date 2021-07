Apparition filtrée de Joker dans Batman avec Robert Pattinson – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

On sait encore peu de choses sur l’intrigue de The Batman, à part le fait que le film avec Robert Pattinson adaptera en partie la bande dessinée The Long Halloween et que toute une galerie de méchants y apparaîtra, dont Riddler, Catwoman, le Pingouin ou Carmine Falcone.

Maintenant, les dernières rumeurs assurent que le film présentera également l’apparition de l’ennemi juré de la chauve-souris, le Joker.

Le médium Giant Freakin Robot a divulgué qu’il entrerait en scène à la fin du film, jetant ainsi les bases de ce que sera sa participation aux suites.

Bien qu’il s’agisse d’une information qu’il faut tout de même prendre avec précaution, la vérité est qu’elle correspond non seulement aux théories apparues ces dernières semaines sur Internet, mais serait également conforme au petit lapsus que Robert Pattinson a eu avec un journaliste. pendant le tournage de la bande.

Apparemment, l’acteur qui incarnera Bruce Wayne a mentionné quelque chose en rapport avec Joker il y a des mois lors d’une interview, et qu’après avoir réalisé qu’il avait révélé quelque chose d’important à propos de l’intrigue, le journaliste et l’interprète ont accepté d’éliminer ces déclarations du texte final. .

Au vu des informations récentes, tout indique que Pattinson a peut-être commenté à l’époque ce que les médias américains ont maintenant rendu public.