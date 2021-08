Appartement à Londres avec une fenêtre pour une porte d’entrée disponible pour 750 £ par mois ⋆ .

Les factures ne sont pas incluses (Photo : RightMove/OpenRent)

Remarquez quelque chose d’étrange à propos de cet appartement d’Edgware Road ?

On vous donne un indice : comment entrer ?

Plutôt qu’une porte d’entrée traditionnelle, cette propriété dispose d’une fenêtre surélevée qui donne sur une place de parking – ainsi que d’un escalier pour vous aider à grimper.

Le studio est allé sur le marché pour 750 £ par mois.

Pour ce coût (factures non comprises), vous pourriez vivre dans une propriété dans laquelle vous ne pouvez entrer qu’en descendant par une fenêtre et en descendant quatre marches.

L’espace d’une pièce «familial», commercialisé par OpenRent, dispose également d’une salle de bain, d’un lavabo, d’un micro-ondes et d’un tapis marron.

Selon l’annonce sur Rightmove, qui a depuis été supprimée, l’appartement est disponible à partir du 3 juin, en raison de modifications apportées à la cuisine.

La liste indique qu’aucun étudiant, animal de compagnie ou fumeur n’est autorisé et que le nombre maximum de locataires qu’ils accepteront est de deux.

Des choix ont été faits (Photo : RightMove/OpenRent)



La salle de bain semble également être dans un placard converti (Photo : RightMove/OpenRent)

L’appartement ‘nouvellement construit’ est situé derrière quelques magasins, à 1 km de la gare de Colindale.

Il y a un parking disponible et l’appartement était proposé meublé ou non, bien que le seul meuble visible sur les photos soit un bureau.

Une itération de la liste a été partagée dans le subreddit CasualUK, où les commentateurs étaient moins qu’enthousiasmés.

Le tout pour 750 £ par mois (Photo : RightMove/OpenRent)

L’un d’eux a écrit: “Une cuisine avec salle de bains privative et un placard à balais dans lequel vous pouvez” entrer, il y a tout! “

Un autre a commenté: “Bon Dieu, ce n’est littéralement qu’une pièce lmao”, à laquelle ils ont reçu une réponse qui disait: “Vous êtes nouveau sur le marché locatif de Londres, je vois.”

