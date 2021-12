Appartement new-yorkais à 2 200 $ par mois avec douche dans le salon

La vidéo fait le tour du salon pour révéler la douche posée au hasard dans le coin (Photo : TikTok/claudia_nycagent)

Ici, au Royaume-Uni, nous sommes habitués à des prix de location surgonflés, Londres en particulier étant l’épicentre de la folie immobilière.

De l’autre côté de l’étang, le problème est sensiblement le même. Si vous louez dans des hotspots comme New York et la région de la baie de San Francisco, vous dépenserez un joli centime pour un toit au-dessus de votre tête.

Une illustration du type de conditions de vie auxquelles vous pouvez vous attendre pour votre argent durement gagné est cet appartement dans la Grosse Pomme qui coûte 1 625 £ (2 200 $) par mois.

L’agent immobilier Claudia Degteva nous a récemment donné un aperçu de l’appartement particulier sur TikTok, sous-titrant la vidéo: « Quand vous payez 2 200 $ et que vous devez vous doucher dans le salon. »

Effectivement, alors que Claudia parcourt l’intérieur de l’espace, vous pouvez repérer une douche à l’italienne en verre transparent dans le salon principal – pas exactement ce à quoi vous vous attendriez à côté d’un canapé et d’une cheminée, surtout avec ce loyer mensuel élevé.

La petite maison est une anomalie tout autour. La cuisine est de bonne taille avec un four, un réfrigérateur et un évier (une trouvaille rare à New York). Il y a aussi une salle de bain, mais c’est juste assez grand pour des toilettes solitaires.

Pourquoi les concepteurs de cette propriété ont-ils choisi de planter la douche dans le salon ? Et pourquoi n’ont-ils pas givré la porte pour au moins préserver une partie de la pudeur de leur locataire ? Ce sont des questions auxquelles nous n’aurons probablement jamais de réponse.

La visite virtuelle de l’appartement de Claudia a maintenant été vue plus de 1,4 million de fois sur TikTok, et les commentateurs semblent être aussi déconcertés que nous le sommes tous.

L’un d’eux disait : « New York ne peut pas continuer à s’en tirer avec ces aménagements d’appartements horribles. Les architectes étaient-ils saouls », tandis qu’une autre personne a ajouté : « Je ne comprends vraiment pas combien d’appartements à New York ont ​​des aménagements ridicules comme celui-ci ».

« Est-ce que les architectes étaient ivres ? » demanda un autre.

Mode de vie



Il est difficile de comprendre le raisonnement derrière cette disposition étrange et ce manque d’intimité, mais au final, il s’agit essentiellement d’argent. Les développeurs qui convertissent d’anciens grands bâtiments en plusieurs appartements ne veulent pas dépenser plus pour des changements d’agencement et grignoter des bénéfices.

Plutôt que d’avoir à payer pour une construction coûteuse, ils peuvent utiliser des solutions de contournement délicates comme celle-ci et facturer des milliers de dollars par mois. Ce ne sont pas eux qui auront besoin de se laver devant les invités, après tout.

Claudia a gardé secrets les détails de l’emplacement exact de la propriété, mais les studios dans différentes parties de New York ont ​​tendance à coûter en moyenne entre 1 700 $ (1 256 £) et 3 250 $ (2 401 £) par mois.

Notre conseil ? Ne payez pas (si vous pouvez l’éviter) trop cher pour un endroit où vous ne pouvez pas vivre confortablement.

Trouvez un endroit qui dispose d’équipements fonctionnels adaptés à l’habitation humaine : une petite condition que les promoteurs immobiliers semblent avoir manquée avec cet endroit.

