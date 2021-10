Appartements à Jaca idéaux pour la saison de neige. Avez-vous le matériel prêt?

30/10/2021 à 8h00 CEST

Pepa Caballero

Nous n’aurons pas ici le saison des neiges tant attendue avec l’ouverture des saisons, qui sont déjà prêts à recevoir tous les amoureux de ce sport. C’est donc le moment idéal pour obtenir un appartement à vendre à Jaca avec des prix intéressants et prêts à en profiter.

Penthouse avec piscine et terrasse à Jaca

Spectaculaire penthouse en duplex dans une urbanisation avec piscine, courts de tennis et espaces verts, dans l’un des meilleurs quartiers de Jaca. Il dispose de 95 m2 utiles répartis en trois chambres, deux salles de bains, un salon, une cuisine indépendante, un garage et un débarras. Il est extérieur et offre une vue impressionnante sur Peña Oroel.

Prix: 259 000 euros.

Plus d’informations et de photographies dans l’appartement à vendre à Jaca.

Penthouse de 3 chambres dans le centre de Jaca

Le grenier est distribué dans un salon avec kitchenette, trois chambres, deux salles de bains, un garage et un débarras. La maison est entièrement prête à emménager, meublée et avec tous les appareils.

Prix: 179 900 euros.

Plus d’informations et de photographies dans l’appartement à vendre à Jaca.

Appartement réduit avec piscine et terrasse à Jaca

Appartement spectaculaire très lumineux et équipé de meubles et d’appareils électroménagers. Il a 70 m2 plus une terrasse de 25 m. Il dispose de deux chambres, deux salles de bains, un salon, une cuisine indépendante, une terrasse impressionnante avec une vue magnifique sur Peña Oroel. L’urbanisation dispose d’une piscine, de courts de tennis et d’espaces verts.

Prix: 198 500 euros.

Plus d’informations et de photographies dans l’appartement à vendre à Jaca.

Appartement de 5 chambres à Jaca pour seulement 129 200 euros

Maison spectaculaire dans le meilleur quartier résidentiel de Jaca, avec 5 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilettes et débarras. Il dispose du chauffage central avec compteur individuel. La maison est prête à emménager.

Prix: 129 200 euros.

Plus d’informations et de photos dans l’appartement à vendre à Jaca.

Appartement avec débarras à Jaca pour 141 600 euros

Si ce que vous recherchez est un appartement avec un débarras pour ranger le matériel et que son prix est plus qu’abordable, cette maison est la vôtre. Il se compose de 3 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine partiellement équipée et débarras.

Prix: 141 600 euros.

Plus d’informations et de photographies dans l’appartement à vendre à Jaca.

