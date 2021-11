Appartements invendus près de London Sky Pool alors qu’un conseiller travailliste se moque de « Dubaï-on-Thames » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le luxueux « Sky Pool » de Londres se trouve entre deux blocs d’appartements à Nine Elms, Vauxhall. Mais alors que le site a ouvert ses portes aux résidents le 19 mai après avoir été construit par le développeur Ballymore, un développement de logements à proximité a subi la pression d’un conseiller local du travail.

Le Mirror rapporte qu’un conseiller travailliste a qualifié le développement immobilier de la capitale de « Dubaï-on-Thames ».

Dubaï, située à près de 5 400 miles, est connue pour ses énormes gratte-ciel.

Cependant, la plus grande ville des Émirats arabes unis serait également connue pour être surchargée de propriétés.

Une étude du Business Insider a révélé qu’environ deux propriétés sur cinq à Dubaï étaient restées vacantes en 2011.

Le conseiller syndical Simon Hogg a décidé de voter contre les plans établis par le conseil de Wandsworth le 11 novembre au motif que les propositions manquaient de «logements véritablement abordables».

JUST IN: L’Église d’Angleterre qualifiée de « désespérément naïve » à l’encontre des migrants à la suite de l’attentat de Liverpool

Selon MyLondon, M. Hogg a déclaré: « Le développement excessif est allé trop loin dans cet arrondissement, il y a des sortes de tours qui poussent que les gens ne connaissent pas, des développements qui sont là pour les investisseurs étrangers plutôt que pour la population locale. »

Le chroniqueur du Guardian, Owen Jones, 37 ans, s’est rendu au Sky Pool pour un court documentaire sur sa chaîne YouTube.

En visitant le site, M. Jones a fait écho au sentiment du conseiller travailliste lorsqu’il a déclaré: « Les aisés peuvent brasser à 115 pieds au-dessus du sol, tandis que les familles voisines dépendent des berges pour survivre et 40% des enfants vivent dans la pauvreté ».

Mais répondant à M. Hogg, le conseiller conservateur Guy Senior a déclaré : « Sans cet investissement à l’étranger, ces développements n’auraient pas eu lieu en premier lieu.

« Il est donc important que nous participions à un minimum de cet investissement, car nous ne serions évidemment pas en train de construire autrement. »

LIRE LA SUITE: La menace terroriste à Londres éclate – la police s’empresse d’en arrêter deux alors qu’elle lance un appel au public

R&F Properties, qui est basée dans la ville chinoise de Guangzhou, a acquis Vauxhall Square, One Nine Elms et Thames City en 2017.

Malgré les informations faisant état de maisons vides dans les régions, R&F affirme que ses ventes de 100 millions de livres sterling l’année dernière indiquent une « forte performance par rapport à la norme de quiconque ».

Un porte-parole de R&F Properties a déclaré: «Nous avons échangé des contrats pour vendre près de 100 millions de livres sterling de propriétés au Royaume-Uni en 2021, ce qui est une solide performance selon les normes de quiconque.

« Les ventes continuent d’être solides, avec un bon pipeline de transactions qui devraient également être achevées avant la fin de l’année – soutenues par l’ouverture récente de l’extension de la ligne nord – et nous sommes impatients d’accueillir nos premiers résidents à Thames City l’été prochain. «

« En novembre 2021, il est catégoriquement faux d’affirmer que plus de la moitié de nos ventes au Royaume-Uni sont des transactions avec des parties liées. »

A NE PAS MANQUER :

Plus facile pour une ballerine de venir au Royaume-Uni qu’un chauffeur de poids lourd ! [REVEAL]

Une ville d’expatriés britanniques en France voit son nombre chuter – des » montagnes russes » [REPORT]

Il est temps de supprimer la licence de BREXIT-HATING BBC, déclare CAROLE MALONE [OPINION]

Un porte-parole du Wandsworth Council a ajouté : « Nine Elms abrite une communauté locale florissante et croissante de personnes vivant ensemble dans tous les types de logements qui ont choisi de faire de cette partie de Londres leur maison.

« La régénération de cette ancienne zone industrielle fournit 20 000 nouvelles maisons, dont 4 000 logements abordables, 6,5 millions de pieds carrés d’espace d’emploi et une liaison tubulaire vers Battersea pour la toute première fois.

« La phase de construction a créé 20 000 emplois et il y aura 25 000 emplois permanents disponibles pour la population locale lorsque le projet sera terminé. »

MyLondon rapporte que le maire de la capitale, Sadiq Khan, 51 ans, a décrit Wandsworth comme un « exemple fantastique » d’un arrondissement de Londres qui construit des maisons dont les habitants de la capitale ont besoin.