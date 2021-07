Appel à l’attention de l’Espagne, deuxième plus grand distributeur de requins au monde

20/07/2021 à 12:29 CEST

Chaque année, 73 millions de requins sont abattus dans le monde. L’Espagne est le deuxième plus grand commerçant de requins et de raies au monde, derrière la Corée du Sud. Le WWF a réalisé un rapport à l’occasion du Shark Day (14 juillet) dans lequel il appelle à la fin de la persécution de ces animaux marins, qui jouent un rôle fondamental dans l’écosystème et constituent un indicateur de l’état général du milieu marin .

La relation entre les humains et les requins remonte à l’Antiquité et est particulièrement évidente en Méditerranée, où les requins ont été consommés et commercialisés il y a plus de 4000 ans, au Chalcolithique et à l’âge du bronze.

Le WWF souligne dans le rapport que la situation des requins, et des chondrichtyens (poissons cartilagineux) en général, en Méditerranée est actuellement critique. Le document est un sérieux signal d’alarme pour les pays méditerranéens, en particulier l’Espagne en tant que plus grand commerçant et la Libye et la Tunisie en tant que ceux qui capturent le plus de spécimens.

La plus grande menace pour les populations de requins est la pêche illégale. Le WWF souligne que dans de nombreuses pêcheries, le finning est pratiqué : les ailerons des requins sont coupés puis remis à la mer, où ils meurent. Les ailerons sont vendus sur les marchés asiatiques lucratifs pour faire de la soupe aux ailerons de requin.

Les requins et les raies remplissent plusieurs fonctions différentes et cruciales en Méditerranée : de la super prédateurs qui maintiennent la stabilité de la pyramide alimentaire, en même temps rayures qui maintiennent la complexité des écosystèmes des fonds marins ou des couverture rayée qui transfèrent les nutriments et l’énergie des profondeurs vers les niveaux moins profonds de la mer.

La Méditerranée, une zone de grande biodiversité

La Méditerranée, une zone de grande biodiversitéToutes ces espèces « doivent être gérées avec la même précaution que toute autre ressource halieutique, et il n’a jamais été aussi nécessaire de le faire qu’aujourd’hui », précise le WWF.

La Méditerranée est une zone d’une grande biodiversité en termes de chondrichtyens : plus de quatre-vingts espèces ont été décrites. Selon la dernière liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 73 espèces vivent actuellement en Méditerranée, et plus de la moitié sont en danger.

“Le plus inquiétant, c’est que la situation en Méditerranée semble empirer plutôt que s’améliorer & rdquor;”, note le WWF. Lorsque l’UICN a mené une évaluation en 2007, elle a conclu que 43 % des chondrichtyens étaient à risque.

« Malgré les avertissements et les efforts de gestion qui ont suivi, le dernier rapport d’évaluation, dix ans plus tard, montre qu’aucune des espèces menacées n’a connu de réelle amélioration, tandis que la situation de 11 espèces s’est aggravée au moins dans une catégorie sur la Liste rouge & rdquor ;, regrette le WWF.

Vingt espèces de la Méditerranée sont classées « en danger critique d’extinction & rdquor;, ce qui signifie qu’ils sont confrontés à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage. “Il s’agit de une situation bien pire que le monde& rdquor;, insiste le collectif de conservation.

« En théorie, il existe un cadre juridique de grande envergure pour protéger les requins et les raies en Méditerranée. Mais, en pratique, ils n’ont jamais été aussi menacés qu’aujourd’hui& rdquor ;, comprend le rapport du WWF, intitulé « Requins en Méditerranée : un appel à l’action & rdquor ;.

La mer la plus surexploitée du monde

La mer la plus surexploitée du monde« Si nous ne prenons pas de mesures urgentes pour ramener les populations de requins et de raies à un équilibre durable à long terme, leurs populations sont plus que susceptibles d’être épuisées ou localement éteintes & rdquor;, indique le texte.

“Le manque actuel de gestion des requins et des raies reflète la situation générale de la Méditerranée, qui est considérée comme la mer la plus surexploitée au monde”, explique le WWF. Face à cela, l’ONG a lancé une liste de recommandations.

Plusieurs d’entre eux se concentrent sur la nécessité d’améliorer la collecte de données, le suivi et les contrôles des stocks, des captures et de la commercialisation des raies et des requins. Un autre bloc de recommandations se concentre sur la nécessité d’atténuer et de gérer les captures accidentelles.

La troisième section se concentre sur protection des espèces et de leurs habitats. Il comprend des mesures telles que la limitation des captures d’espèces menacées, le soutien à la recherche sur les fermetures temporelles et spatiales dans les zones de pêche identifiées comme « habitats cruciaux & rdquor ; ou promouvoir l’inclusion de « en danger & rdquor ; et « en danger critique d’extinction & rdquor ; de la Convention de Barcelone, actualisant le risque pour certaines espèces.

Décalogue d’objectifs

En outre, le rapport encourage l’élaboration de plans d’action nationaux et de marques dix buts Ceux-ci devraient inclure:

Veiller à ce que les captures de requins, tant délibérées qu’accidentelles, soient durables Évaluer les menaces pesant sur les populations de requins, identifier et protéger les habitats critiques et mettre en œuvre des stratégies de pêche conformes aux principes de durabilité biologique et d’utilisation économique rationnelle à long terme Identifier et accorder une attention particulière aux populations de requins , en particulier ceux qui sont vulnérables ou menacés Améliorer et développer des cadres pour établir et coordonner un processus de consultation efficace qui implique toutes les parties prenantes dans les initiatives de recherche, de gestion et d’éducation au sein des États et entre elles Minimiser les prises accidentelles de requins rejetés Contribuer à la protection de la biodiversité ainsi comme la structure et le fonctionnement des écosystèmes Minimiser les déchets et les rejets des pêcheries de requins, conformément à l’article VII.2.2 (g) du Code (par exemple, exiger la conservation de requins dont les ailerons sont coupés) Promouvoir la pleine utilisation des requins qui meurent Faciliter de meilleures données sur les captures et les débarquements d’espèces spécifiques et suivre les captures de requins Faciliter l’identification et la déclaration des données commerciales et biologiques pour des espèces spécifiques .

Rapport de référence : https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_wwf_2019_tiburonesmediterraneo.pdf

