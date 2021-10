Appel à tous les experts du domaine de l’étiquetage des données d’IA

Depuis sa création, EpiK Protocol a toujours été basé sur un réseau d’économie de partage ouvert pour les données d’IA. Avec la participation des experts du domaine, EpiK Protocol peut non seulement créer des bases de données de graphes plus grandes et plus complètes dans différents domaines, mais peut également développer une IA plus intelligente avec ces précieuses données d’IA.

