Appel aux développeurs indépendants – participez au prochain PC et console Big Indie

Partout dans le monde, nous organisons des compétitions de pitching, en personne et en ligne, conçues pour présenter les meilleurs développeurs indépendants de l’industrie des jeux. Ces compétitions sont de courtes sessions de pitch de style speed-dating où les participants peuvent obtenir des commentaires importants et avoir la chance de gagner les meilleurs prix.

Normalement, nous serions sur la route, voyageant de pays en pays et de conférence en conférence afin de mettre en évidence les meilleurs talents indépendants que le monde a à offrir. Bien sûr, ce n’est malheureusement pas possible pour le moment, mais cela ne nous empêchera pas de présenter les meilleurs talents indépendants du monde.

Grâce à un lancement incroyable des Digital Big Indie Pitchs lors de la série de conférences Pocket Gamer Connects Digital, nous avons décidé de laisser The Big Indie Pitch sortir seul comme il le ferait normalement afin de poursuivre sa mission, et il y a deux pitchs à venir. pour les développeurs de PC et de consoles auxquels vous pouvez participer.

The Digital Big Indie Pitch (édition PC et console) # 9

Date: Jeudi 26 août (15h – 18h, heure du Royaume-Uni)

Le format unique de speed dating donne à chaque développeur cinq minutes avec chaque panel d’experts, ce qui signifie que les participants recevront un véritable retour d’information sur l’événement. Le gagnant bénéficiera également d’une couverture éditoriale sur PCGamesInsider.Biz, ce qui en fait une excellente occasion de vous faire jouer, à vous, à votre studio et à votre jeu, par le monde.

L’espace se remplit rapidement, alors assurez-vous de vous inscrire dès maintenant pour participer au prochain Big Indie Pitch numérique sur PC et console.

The Big Indie Pitch (édition PC et console) chez Pocket Gamer Connects Digital #8

Date: Mardi 28 septembre (15h – 18h, heure du Royaume-Uni)

Le Big Indie Pitch (édition PC et console) revient à Pocket Gamer Connects Digital #8, permettant aux développeurs indépendants de présenter à nouveau leurs jeux à un panel de juges experts. Les participants auront également accès à tout ce que Pocket Gamer Connects Digital #8 a à offrir, y compris un contenu fantastique, la possibilité de réseauter avec des professionnels de l’industrie et bien plus encore.

Pour participer, assurez-vous de vous inscrire maintenant.

Ne pas participer ?

Si vous n’êtes pas prêt à présenter vos jeux, pourquoi ne pas nous rejoindre pour Pocket Gamer Connects Digital #8 ? Bien que la conférence elle-même soit connue pour les sujets liés aux jeux mobiles, nous avons également une gamme incroyable de conférences sur PC et consoles sur des pistes comme Big Screen Gaming, ainsi que Beyond Games qui examine de plus près l’avenir de l’industrie des jeux et les opportunités. se situent dans d’autres secteurs créatifs.

Vous pouvez également réseauter et vous connecter avec d’autres développeurs, éditeurs et investisseurs lors de la conférence pour vous aider à faire passer votre jeu au niveau supérieur.

Les billets sont en vente maintenant avec notre tarification Early Bird, vous permettant d’économiser jusqu’à 250 $ sur le prix des billets.

