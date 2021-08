Appel bipartite pour que Biden nomme un nouveau «tsar des frontières» alors que la crise de l’immigration s’aggrave .

in

Le représentant américain Henry Cuellar (D-Texas) et le sénateur Lindsey Graham (RS.C.) demandent au président Joe Biden de nommer l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure, Jeh Johnson, à un poste exécutif spécial pour gérer la crise frontalière.

“Nous vous écrivons avec un sentiment d’urgence concernant l’escalade de la situation à notre frontière sud”, ont écrit Cuellar et Graham dans une lettre à Biden et au secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas. « Ce faisant, nous espérons démontrer que cette préoccupation bicamérale n’est ni partisane ni politique. Pour résoudre le problème croissant, nous demandons une nomination exécutive spéciale pour les questions frontalières afin de garantir que des ressources fédérales suffisantes sont allouées aux communautés frontalières américaines surchargées et de recommander des modifications à nos politiques d’immigration alors que nous travaillons à reprendre le contrôle de la frontière. »

Lors d’un point de presse vendredi, Cuellar a déclaré que l’administration Biden devait écouter les communautés frontalières et les responsables des patrouilles frontalières confrontés à un afflux de réfugiés, d’immigrants et de migrants (RIM), dont beaucoup ont été testés positifs pour COVID-19 et ont été libérés en communautés locales.

Le district de Cueller se situe le long de la frontière mexicaine et englobe une partie de la vallée du Rio Grande (RGV). Le secteur des patrouilles frontalières RGV a connu le plus grand nombre de rencontres et d’appréhensions de RIM au Texas. Il a vu une augmentation de 478% des rencontres avec des personnes entrant illégalement aux États-Unis à partir de juin 2021 par rapport à juin 2020. La semaine dernière, près de 20 000 personnes sont passées par le seul secteur RGV, s’ajoutant aux plus d’un million qui ont déjà traversé l’ensemble du territoire. frontière sud cette année.

L’afflux à la frontière, selon Cueller, a entraîné la fermeture temporaire des œuvres caritatives catholiques ; près de 70 agents frontaliers ont été testés positifs pour COVID-19 dans le seul secteur RGV ; et 233 lits d’hôpitaux sont maintenant occupés dans la zone locale. Plus de 27% des enfants non accompagnés expulsés cette semaine ont également été testés positifs pour COVID-19, Brownsville connaissant un taux de positivité de 15%, indique la lettre.

Le membre du Congrès a appelé l’administration Biden à suspendre l’admission des RIM et à les libérer dans la communauté pour empêcher la propagation du coronavirus et assurer la sécurité des résidents locaux et des agents de patrouille frontalière. La Maison Blanche n’a pas répondu à ses demandes.

“Ils ont besoin d’aide là-bas à la frontière”, a déclaré Cuellar. “Quelque chose doit changer en ce qui concerne les problèmes d’immigration aux frontières.”

Plus tôt cette année, Biden a nommé le vice-président Kamala Harris au poste de « tsar des frontières ». Harris depuis lors a été fortement critiquée pour son approche. Lorsqu’elle était à El Paso le mois dernier, elle s’est concentrée sur les relations diplomatiques avec les pays d’Amérique centrale, et non sur la sécurité des frontières.

Johnson a été secrétaire à la Sécurité intérieure de 2013 à 2017 sous l’administration Obama. Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait un tel travail ou s’il avait eu des discussions avec Graham, Cueller ou l’administration Biden à ce sujet, Johnson a déclaré: “Je n’ai aucun commentaire.”