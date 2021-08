Appel de Paris : après Tokyo, les Olympiens aspirent aux Jeux de 2024

Ils auront toujours Paris.

Cette pensée, pleine de promesses, a été une bouée de sauvetage pour les athlètes à laquelle s’accrocher alors qu’ils faisaient face, du mieux qu’ils pouvaient, aux bosquets de restrictions lors des Jeux de Tokyo frappés par la pandémie qui ont gravement gâché leur expérience olympique – et laissé certains affamés pour plus.

Interdits d’emmener famille et amis avec eux au Japon, jouant dans des arènes vides et n’ayant pas le droit de faire du tourisme à Tokyo, certains athlètes se sont retrouvés à rêver au rendez-vous olympique de la capitale française en 2024. Si le coronavirus est apprivoisé d’ici là, les Jeux de Paris pourrait rapidement devenir les jeux de société. Déjà, il y a un empressement refoulé palpable chez les athlètes à rattraper Tokyo et ses déceptions.

“Quand Paris arrivera, je me dirai ‘OK, wow, comme si c’était une toute nouvelle énergie. Ça y est'”, a déclaré la skateuse américaine Mariah Duran. “Peut-être que je devais prendre l’apéritif avant tout le repas.”

Pour l’instant, les responsables parisiens disent qu’ils font le pari que la pandémie sera terminée quand leur tour viendra. “Normalement, on pourra faire la fête”, a déclaré dimanche à la télévision française la maire de la ville, Anne Hidalgo, lorsque Tokyo a passé le relais.

Mais si le coronavirus ruine toujours les plans les mieux élaborés, alors Tokyo a servi de modèle sur la façon d’organiser des Jeux olympiques alors même que les infections augmentent. Il a réduit les jeux à leur ingrédient le plus essentiel : la compétition. Pas de spectateurs. Pas de fête dans toute la ville. Très peu de brassage entre les Olympiens et leurs hôtes. Les responsables parisiens surveillaient de près et disent que s’ils espèrent le meilleur, ils planifieront également le pire.

Le plus difficile pour de nombreux olympiens de Tokyo n’était pas d’être accompagné au Japon par des êtres chers qui n’avaient d’autre choix que de les regarder concourir à la télévision. La surfeuse américaine Carissa Moore a déclaré que c’était “un énorme défi” d’être séparée de son mari et de sa “voix forte et constante”.

Moore a finalement trouvé sa place pour remporter l’or aux débuts du surf en tant que sport olympique. Aussi douloureuse que fût la séparation, Tokyo était aussi une expérience d’apprentissage pour l’Hawaïen. “Je suis très fière de moi, d’être ici et de voler de mes propres ailes”, a-t-elle déclaré.

Voyageant sans ses parents pour la première fois à l’âge de 17 ans, la skateuse américaine Brighton Zeuner a compensé en restant étroitement connectée même pendant sa compétition, appelant son père par vidéo depuis le skate bowl olympique “entre chaque run que j’ai fait”.

Pour limiter les risques d’infection, les organisateurs ont également demandé aux athlètes d’arriver à Tokyo au plus tôt cinq jours avant la compétition et de repartir dans les 48 heures suivant la fin – un revirement rapide qui a encore tronqué l’expérience olympique.

Le skateur belge Axel Cruysberghs, qui a concouru la première semaine, et sa femme skateuse Lizzie Armanto, qui a concouru la deuxième semaine, se sont croisés comme des bateaux dans la nuit. Alors qu’elle décollait pour Tokyo, son vol de retour vers leur domicile était à 20 minutes de l’atterrissage.

“Cela a fonctionné pour notre chiot”, a-t-elle plaisanté. Mais ce n’étaient pas les Jeux olympiques de conte de fées qu’ils avaient planifiés avant la pandémie.

“Nous espérions être ici pendant un mois ensemble et, vous savez, je pouvais voir son événement et il pourrait rester pour le mien”, a déclaré Armanto. « Mais à cause du COVID et de tout… »

Armanto est repartie de Tokyo sans s’être décidée si elle veut retourner à Paris. Dans une diffusion en direct sur Instagram du complexe résidentiel olympique où les athlètes étaient en grande partie confinés lorsqu’ils ne s’entraînaient pas ou ne concouraient pas, elle luttait contre la fièvre de la cabine, se plaignant de pièces qui “ressemblaient un peu à une prison” et souhaitait que les organisateurs n’aient pas empêché les athlètes d’y aller regarder des sports autres que le leur pendant leur temps libre.

« J’ai fait le tour du périmètre plusieurs fois parce que tu fais quoi d’autre ici ? demanda Armanto.

Ne pas pouvoir passer le temps sur les sites sportifs était une plainte courante.

“C’est quelque chose que j’aurais aimé vivre en tant qu’olympien, aller voir mes autres coéquipiers, autres que les lutteurs, concourir”, a déclaré Elias Kuosmanen de Finlande, qui a lutté dans la catégorie des poids lourds gréco-romains.

Aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, le volleyeur canadien Nicholas Hoag a pratiqué la gymnastique et l’athlétisme les jours de repos, est sorti boire un verre avec ses coéquipiers et a absorbé l’expérience olympique. Mais les jours sans match à Tokyo, “Je regardais la télévision à peu près toute la journée, je regardais tous les sports.”

Un autre volleyeur canadien, Ryan Sclater, a déclaré que les jeux pandémiques étaient « un véritable mélange de choses incroyables et de choses étranges » et quelque peu émoussés par la distanciation sociale et le port de masques. Il a été demandé aux athlètes de ne pas se mêler à leurs équipes et d’éviter les câlins, les salutations et les poignées de main « inutiles » – des conseils qu’ils ont souvent ignorés dans la chaleur et la joie de la compétition.

“Nous ne nous connectons pas tout à fait de la même manière que nous le pourrions normalement”, a déclaré Sclater. “C’est drôle d’être si proche de toutes ces personnes incroyables qui sont ici pour concourir mais qui n’apprennent pas tout à fait à les connaître de la même manière que vous le feriez à des Jeux olympiques différents.”

Mais parce que la pandémie a retardé Tokyo d’un an, Paris n’est plus qu’à trois ans d’attente au lieu des quatre habituels.

“C’est excitant, oui, de penser à pouvoir refaire cela”, a déclaré Sclater. “Pour voir encore plus la beauté et la fraîcheur des gens qui se rassemblent et qui peuvent vraiment se connecter aux Jeux olympiques.”