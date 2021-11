Appel des États-Unis ! L’Amérique lève le verrouillage des voyages Covid vieux de 20 mois pour les voyageurs internationaux – Vérifiez les nouvelles règles, le statut de vaccination, etc.

Les règles américaines sur les voyages internationaux changent

Vingt mois après le verrouillage strict de Covid-19, les États-Unis rouvrent leurs frontières internationales uniquement pour les passagers entièrement vaccinés à partir d’aujourd’hui. La facilité des restrictions de voyage est largement applicable pour la plupart des États, mais des restrictions locales dans certains restent imposées.

Des villes comme Hawaï, le Nouveau-Mexique, l’Oregon et Washington ont toujours des mandats de masques, tandis que Washington, Porto Rico exige des masques dans les espaces publics intérieurs. Des villes comme San Francisco et New York ont ​​des exigences en matière de vaccins pour les espaces publics intérieurs, y compris les restaurants.

Voici les directives émises pour voyager aux États-Unis

Les enfants âgés de 18 ans ou moins sont exemptés de l’obligation de vaccination. La liste complète des exigences relatives aux voyages en avion se trouve sur le site Web. Les compagnies aériennes doivent rassembler et vérifier tous les documents papier et numériques prouvant le statut vaccinal des voyageurs. Les passagers peuvent également faire traiter leurs documents sur les applications mobiles des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes qui ne vérifient pas les informations sur les voyageurs peuvent s’exposer à des amendes pouvant atteindre près de 35 000 $ par infraction. , les passagers ont également besoin d’un rapport de test Covid019 négatif. Le test est requis pour tous les voyageurs aériens entièrement vaccinés, quelle que soit leur nationalité. Les passagers doivent être testés négatifs pour Covid-19 dans les trois jours suivant le départ du vol pour les États-Unis.A un nombre limité de voyageurs internationaux non vaccinés exemptés des exigences de vaccination doivent effectuer un test dans la journée suivant leur départ ou les douanes et la protection des frontières des États-Unis encouragent les voyageurs à utiliser l’application CBP One car une augmentation du volume de voyageurs est attendue aux traversées terrestres et en ferry Il y aura CDC les travailleurs vérifient la conformité des voyageurs aux États-Unis aux frontières terrestres, aux douanes et à la protection des frontières les agents de protection vérifieront la preuve de vaccination. Les voyageurs sont priés de garder leurs documents d’identification et de vaccination prêts. L’agent du CBP le demande. Il n’est pas nécessaire de montrer les rapports de test Covid-19 aux traversées terrestres et en ferry.

Tous les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé, y compris les vaccins indiens AstraZenecaa, Moderna Johnson & Johnson, Covaxin, Pfizer/BioNTech, Sinovac et Sinopharm, seraient acceptés pour l’entrée par voie aérienne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.