Appel d’offres à Villamarín

11/12/2021 à 18h30 CET

Le Betis et la Real Sociedad se rencontrent ce dimanche au Séville Benito Villamarín dans un affrontement avec des touches d’appel d’offres de candidats pour être dans les positions les plus nobles du classement de la Liga, dans lequel les habitants se sont faufilés de leur propre chef et ont perdu quelque chose de soufflet dans le derniers jours les élèves de Shérif Imanol.

ceux du chili Manuel Pellegrini Ils atteignent la troisième place avec 30 points après leurs victoires consécutives contre Elche, Levante et, surtout, la dernière victoire prestigieuse remportée au Camp Nou contre Barcelone abattu (0-1), qui a accru la confiance des Verdiblancos en son jeu et ses options pour rester au top.

En revanche, les Donostiarras affrontent le choc après trois matchs sans victoire après l’avoir fait à Pampelune le 7 novembre, ce qui les a amenés à ajouter un point sur neuf possibles, celui obtenu contre Valence à Anoeta (0-0), et à descendre à la cinquième place du classement avec 29 points, juste un derrière le Betis.

De plus, les deux équipes arrivent à l’événement après deux finales de signes différents lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, brillantes dans le dossier réaliste contre le PSV néerlandais (3-0) et pas tellement dans le Verdiblanco pour leur défaite contre le Celtic Glasgow (3-2), qui a su avoir la lecture positive d’éviter les déséquilibres défensifs qui l’ont provoqué à l’avenir.

La principale nouveauté du onzième Pellegrini Ce sera le retour du joueur le plus décisif dans ses schémas, l’international français Nabil Fekir, qui reviendra physiquement très frais après trois matchs sans jouer pour cause de suspension, deux en Ligue Europa et dernier match de championnat au Camp Nou.

Avec l’ex-réaliste Sergio Canales, Fekir Ce sera l’artère par laquelle le football bétique coule à mi-parcours avec deux autres attaquants avec un passé à La Real, le joueur de Malaga Juanmi Jiménez, en état de grâce (5 buts lors des trois derniers matches de championnat), et le Brésilien Willian José, qu’ils affronteraient leurs anciens coéquipiers, malgré la soirée de but de Image de balise Borja Iglesias au rendez-vous européen de Glasgow.

Il ne semble pas qu’un autre ex-réaliste, le but chilien, puisse revenir à onze Claudio Bravo, qui n’est toujours pas à cent pour cent après avoir surmonté une blessure, avec laquelle les Portugais continueraient dans le but Rui Silva, avec une défense avec les ailes Hector Bellerin Oui Alex Moreno, et sur l’axe Marc Bartra après son exposition au Camp Nou et Victor Ruiz.

Aucun des quatre n’a commencé jeudi, alors que le travail de confinement dans les médias tombera sur l’assurance-vie que représente l’Argentin Guido Rodriguez, accompagné du Mexicain André Sauvé -tous deux réservés contre Celtic-, même si les Portugais pourraient répéter Guillaume Carvalho, qui était dans le onze à Glasgow.

La Real Sociedad, boostée par son brillant triomphe face au PSV Eindhoven en Europe, tentera ce dimanche de regagner le terrain perdu ces derniers jours, mais elle aura besoin du but qu’elle a abandonné en Liga si elle veut s’accrocher à la troisième place au Betis.

Les donostiarras, après une soirée européenne magique, se concentrent désormais sur une compétition nationale dans laquelle ils ont perdu 4 positions en seulement 3 matches de championnat, réglés avec un match nul et deux défaites, la dernière très nette contre le Real Madrid (0-2) .

Huissier qui a des doutes sur Mikel mérinos Oui David Silva, fraîchement blessé, a un Mikel Oyarzabal grandi après avoir marqué 2 buts pour les Néerlandais et a trouvé des solutions au milieu de terrain avec un central Igor Zubeldia remarquable dans son réajustement à des postes plus avancés.

Benito Villamarín n’est pas mal au sein de l’équipe txuri urdin ces dernières saisons : ils ont gagné 2-3 en 2017 et 0-3 la saison dernière, en plus de compter également un nul en 2018, un bilan plus que positif dans un match de retrouvailles.

Les joueurs qui ont également triomphé au Real brillent au Betis, comme Sergio Canales, Juanmi Jiménez et le dernier arrivé, le Brésilien Willian José, qui appartient toujours au club de Saint-Sébastien et qui voudra se défendre.

Il peut y avoir des changements dans la défense, la ligne qui bouge le plus Shérif lorsqu’il y a une semaine européenne, avec des options pour Gorosabel Oui Diego Rico pour revenir au onze de départ. Même dans les buts, avec l’Australien matew ryan, il pourrait y avoir des alternatives.