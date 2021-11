Appel d’offres subsocial pour la demande de parachain de Kusama

Le réseau social de Polkadot (DOT / USD) Subsocial a annoncé qu’il était en compétition pour l’une des machines à sous parachain les plus demandées sur Kusama (KSM / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. Subsocial a invité les détenteurs de KSM à participer à sa campagne de financement participatif en échange de récompenses convoitées dans SUB, le jeton natif du projet.

Kusama a intégré 11 projets

Kusama a intégré avec succès 11 projets depuis le lancement de la première vente aux enchères de parachain en juin. Vous développez un écosystème applicatif florissant et interopérable. En tant que réseau social Polkadot, Subsocial peut devenir la première plate-forme de médias sociaux à s’intégrer directement à l’économie naissante du Web 3.0.

Augmentation de la liquidité pour SUB

Subsocial souhaite offrir la valeur la plus élevée possible en développant des intégrations et des fonctionnalités qui mettent en valeur les riches capacités et fonctionnalités de son écosystème. Le mouvement du réseau pour enchérir sur un slot parachain augmentera la liquidité du jeton SUB en lui permettant d’être coté sur Karura et d’autres DEX.

Subsocial va allouer 16,5 millions de tokens à un prêt collectif transparent

En ligne avec l’offre, Subsocial lance une campagne de prêt collectif simple et transparente, à laquelle il allouera 16,5 millions ou 16,5% de l’offre totale initiale de jetons SUB. La plupart d’entre eux (15 millions) seront décernés sous forme de récompenses. Le reste sera distribué sous forme de bonus de parrainage. Le plafond des contributions au prêt de groupe est fixé à 100 000 KSM.

Génération de récompenses facile

Les participants aux prêts de groupe peuvent facilement gagner des primes de parrainage. Chacun reçoit un code de parrainage unique, qui permet de générer des récompenses de SUB 15 par KSM contribué par leurs parrainages. Ceux-ci sont répartis entre le référent et l’arbitre à mi-chemin. S’il reste des fonds de référence de l’allocation de 1,5 million de SUB, ils seront utilisés pour le prochain prêt du groupe.

Récompenses SUB soumises à un calendrier de droits

Lorsqu’une récompense est reçue, une cinquième sera disponible immédiatement. Le reste sera consolidé sur une période de 48 semaines, au cours de laquelle le slot parachain est loué. Le faible montant initial est destiné à stimuler l’utilisation du jeton SUB sur la plateforme Subsocial. Les utilisateurs peuvent créer un réseau social pour commencer.

