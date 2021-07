Appel du Cabinet : des fonds privés pour orienter le sauvetage de Discom

Sur les fonds à mobiliser, jusqu’à Rs 1,5 lakh crore seront utilisés pour l’installation de compteurs intelligents prépayés de 25 crore, et ces projets sont susceptibles d’être exécutés via la route PPP.

Un nouveau plan de sauvetage des entités de distribution d’électricité (discoms) approuvé par le Cabinet mercredi repose en grande partie sur des fonds privés pour renforcer l’infrastructure de distribution. Pour que le programme de Rs 3-lakh-crore soit mis en œuvre dans les cinq ans jusqu’à FY26, le Centre déboursera Rs 97 631 crore, et les fonds du solde doivent être exploités par les discoms via divers moyens, y compris des emprunts, mais idéalement par le biais du public- entreprises en mode de partenariat privé, ont déclaré des sources officielles à FE sous couvert d’anonymat.

Étant donné que la dernière tentative de relancer les discoms déficitaires et criblés de dettes par le biais du programme UDAY lancé en novembre 2015 n’a pas réussi à atteindre les objectifs après avoir fait preuve d’une certaine promesse initiale en inculquant la discipline dans les opérations des discoms, le Centre a fait le financement au titre du nouveau régime dépend de l’engagement des discoms à entreprendre des réformes structurelles et la création d’infrastructures telles que la séparation des alimentations et les compteurs intelligents. L’idée est de s’attaquer efficacement aux problèmes fondamentaux de l’inefficacité de la facturation et du chapardage. “Les discoms perdants n’auront pas accès au programme à moins qu’ils n’établissent une trajectoire de réduction des pertes et obtiennent l’approbation du gouvernement de l’État concerné pour la même chose”, a déclaré le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh.

Les installations de comptage au niveau des alimentations et des transformateurs de distribution seront augmentées simultanément par le biais d’entreprises PPP.

Le programme UDAY avait pour objectif de réduire les pertes techniques et commerciales globales (AT&C) des discoms à 15% d’ici la fin de l’exercice 2019, mais cela n’a pas été le cas. Les pertes AT&C s’élèvent désormais à 21% et le dernier programme vise à les ramener à 12-15% d’ici l’exercice 25.

Le nouveau programme englobera les programmes existants du gouvernement central pour les discothèques – tels que le programme de développement énergétique intégré et le Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana – qui ont des objectifs similaires pour réduire les pertes grâce à des compteurs intelligents, à la séparation des alimentations et à la mise à niveau générale de l’infrastructure de distribution. “L’un des principaux facteurs distinctifs est les incitations liées aux réformes pour les États en fonction de paramètres tels que la création d’infrastructures, la mise à niveau du système, le renforcement des capacités et l’amélioration des processus, qui favoriseront automatiquement la concurrence”, Akshat Jain, associé du cabinet d’avocats J. Sagar Associates, a déclaré.

L’objectif insaisissable de réduire les pertes AT&C à 15 % a été fixé pour la première fois au cours de l’exercice 03 avec le lancement du programme accéléré de développement et de réformes de l’électricité (APDRP), après que le Centre a introduit le premier plan de sauvetage en 2001 par le biais du plan de restructuration financière (FRP) basé sur les recommandations du Comité Montek Singh Ahluwalia. Le paquet de 2001 a permis d’effacer les cotisations accumulées des discoms de 41 473 crores de Rs et de renoncer aux surtaxes d’une valeur de 8 300 crores de Rs sur les autres arriérés grâce à un accord tripartite signé par le Centre, les États et la Banque de réserve de l’Inde pour un règlement unique des cotisations d’électricité de l’État.

Le programme UDAY a contribué à réduire la charge d’intérêt des discoms d’environ quatre points de pourcentage, car il a permis aux États de convertir des prêts d’une valeur de Rs 2,32 crore lakh en obligations. La baisse du coût des fonds a contribué à réduire les sorties d’intérêts pour les discos d’environ Rs 12 382 crore par an. Après avoir montré des gains initiaux, les pertes financières des discoms ont bondi de 83% par an pour atteindre 61 360 crore de roupies au cours de l’exercice 19.

Les “impayés” Discoms – créances en attente de 45 jours ou plus – envers les producteurs d’électricité à la fin du mois d’avril s’élevaient à Rs 68 330 crore, en baisse de 9,6% par rapport à l’année précédente, reflétant l’utilisation des prêts PFC-REC au titre de Rs 1,25-lakh programme d’injection de liquidité crore annoncé par le Centre dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat pour effacer les frais de discom aux producteurs d’électricité.

Selon ICICI Securities, jusqu’à 75 555 crores de roupies avaient été versés aux États à la fin du mois de mars dans le cadre du programme PFC-REC. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lundi que les États avaient été autorisés à emprunter 1 05 864 crore de roupies au cours de l’exercice 22 dans le cadre de la marge de manœuvre de crédit annoncée en mai 2020. Les États ont déjà été autorisés à emprunter pendant quatre ans à partir de l’exercice 22 jusqu’à 0,5%. du GSDP chaque année, sous réserve de la mise en œuvre de réformes spécifiques du secteur de l’électricité, notamment l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des discothèques et l’augmentation de l’intervention des infrastructures informatiques.

