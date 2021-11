Appel FaceTime d’Ozzie Albies avec un chien lors de la soirée des Braves World Series

Le joueur de deuxième but des Braves d’Atlanta, Ozzie Albies, est l’une des personnalités les plus attachantes du jeu. Il semble toujours souriant et s’amuse vraiment, peu importe le moment.

C’est aussi un papa de chien extrêmement fier.

Albies a trois chiots : Puchi, Rose et Kane. C’est le genre de parent de chien qui gère un compte Instagram dédié à ses chiens. Ainsi, lorsque les Braves ont remporté leur premier titre des World Series en 26 ans avec une victoire de 7-0 dans le sixième match contre les Astros de Houston, Ozzie savait exactement ce qu’il devait faire.

Il devait partager le moment avec ses chiens via FaceTime. Je veux dire, ça ne devient pas plus pertinent que ça.

Ozzie face à ses chiens lors d’une célébration #WorldSeries est le quelque chose le plus complet que j’ai jamais vu. pic.twitter.com/C0cdK5lc52 – Dayton du Nebraska (@BravesAmerica) 3 novembre 2021

L’histoire Instagram de Puchi a montré Albies lors d’un appel FaceTime avec ses chiens lors de la célébration de l’after-party des Braves. Et les fans ont vraiment apprécié de voir ce moment sain de la star des Braves.