Appel lancé pour sauver le pub où Syd Barrett et David Gilmour de Pink Floyd se sont rencontrés pour la première fois

Un appel a été lancé pour sauver un pub historique de Cambridge où les futurs compagnons du groupe Pink Floyd Syd Barrett et David Gilmour se seraient rencontrés pour la première fois.

Le Flying Pig, anciennement connu sous le nom de The Crown, est menacé d’être démoli dans le cadre des plans de réaménagement en cours déposés par Pace Construction Limited. Un pub se trouve sur le site de Hills Road depuis les années 1840 et Barrett et Gilmour sont réputés s’y être rencontrés à la fin des années 1950.

Le Flying Pig est menacé depuis plus d’une décennie, le conseil municipal ayant approuvé pour la première fois les plans de réaménagement en 2008. En juin, les gérants du pub et du lieu, Matt et Justine Hatfield, ont révélé qu’ils avaient eu six mois pour quitter la propriété.

Postant sur Facebook à l’époque, les Hatfield ont déclaré qu’ils étaient « profondément attristés d’annoncer que, malgré le tollé général et l’amour et le soutien écrasants pour notre magnifique salle de musique populaire et pub real ale, le développeur (notre propriétaire) nous a délivré 6 mois de préavis pour quitter notre maison et les locaux commerciaux qu’est le Flying Pig en octobre 2021.

Le couple devait quitter son domicile de 24 ans le 27 octobre, mais un appel à la 11e heure a été déposé auprès de l’Inspection de la planification du gouvernement pour préserver le pub. La date de la décision n’a pas encore été confirmée, mais on s’attend à ce qu’un jugement définitif soit rendu l’année prochaine.

« Un appel réussi protégera et préservera le Flying Pig », a déclaré Pace Limited.