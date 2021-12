Appel public lancé après la capture d’un poisson rouge d’une taille effrayante

Les responsables des pêches au Canada partagent des images de poissons rouges monstrueux tirés d’une voie navigable du lac Ontario et supplient le public d’arrêter de relâcher des poissons d’aquarium dans la nature.

« Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux poissons rouges de compagnie lorsqu’ils se retrouvent dans nos cours d’eau ? » Pêches et Océans a demandé mercredi via Twitter. « Celui-ci a été retiré du port de Hamilton, où nous étudions cette espèce envahissante à l’aide d’étiquettes émettrices acoustiques. »

AUSSI SUR FTW À L’EXTÉRIEUR : Regardez : un éléphant fait presque demi-tour en véhicule de safari lors d’une rencontre déchirante

L’agence a fait référence à l’image en haut de ce message, montrant un poisson rouge d’une taille effrayante qui avait clairement prospéré au détriment de la flore et de la faune indigènes.

« En suivant ces poissons rouges, poursuit Pêches et Océans, nous avons appris qu’ils se reproduisent dans le port de Hamilton et ciblent des sites de frai clés pour des espèces indigènes comme le grand brochet – arrachant les plantes aquatiques pour se nourrir et brouillant les eaux avec leurs déchets. . C’est pourquoi il est important de ne jamais relâcher les animaux de compagnie dans la nature.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux poissons rouges de compagnie lorsqu’ils se retrouvent dans nos cours d’eau ? Celui-ci a été retiré du port de Hamilton, où nous étudions cette #espèce envahissante à l’aide d’étiquettes émettrices acoustiques. pic.twitter.com/GFCsBcIadV – Pêches et Océans (@FishOceansCAN) 30 novembre 2021

Les dommages causés aux pêcheries indigènes peuvent être considérables partout où des poissons rouges sont relâchés. Ils pèsent généralement moins d’une demi-livre en captivité, mais peuvent dépasser cinq livres dans la nature, où ils se multiplient et deviennent voraces.

Plusieurs États américains sont confrontés aux mêmes problèmes.

En juillet, la ville de Burnsville dans le Minnesota a lancé un appel public similaire, tweetant des images montrant d’énormes poissons rouges tirés du lac Keller.

« S’il vous plaît, ne relâchez pas votre poisson rouge dans les étangs et les lacs ! » a tweeté la ville de Burnsville. « Ils deviennent plus gros que vous ne le pensez et contribuent à la mauvaise qualité de l’eau en salissant les sédiments du fond et en déracinant les plantes. »

–Images avec l’aimable autorisation du ministère des Pêches et des Océans du Canada