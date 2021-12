Appel SOS répondu, désormais le secteur des télécoms sonnera en 5G en 2022

Le secteur qui fournit des emplois directs et indirects à des millions de personnes devrait voir Rs 1,3 lakh crore à Rs 2,3 lakh crore d’investissements dans les années à venir dans la création d’infrastructures robustes et la construction de produits de télécommunications et de réseau qui ont été incités par le gouvernement via PLI et d’autres initiatives.

Une rare bonhomie parmi trois sociétés de télécommunications privées dans l’augmentation des tarifs à la suite d’un plan de sauvetage du gouvernement a peut-être aidé le secteur des télécommunications à éviter une crise, mais les défis n’ont pas cessé d’exister alors que l’industrie est confrontée à une tâche gourmande en espèces de déploiement des réseaux 5G dans les prochains mois.

Le secteur qui fournit des emplois directs et indirects à des millions de personnes devrait voir Rs 1,3 lakh crore à Rs 2,3 lakh crore d’investissements dans les années à venir dans la création d’infrastructures robustes et la construction de produits de télécommunications et de réseau qui ont été incités par le gouvernement via PLI et d’autres initiatives.

Après des années de concurrence féroce et la décision du tribunal suprême sur le paiement des cotisations statutaires passées a laissé certains joueurs dans l’embarras, Bharti Airtel du milliardaire Sunil Mittal et Vodafone Idea en difficulté ont presque en tandem augmenté les tarifs, faisant le grand saut dont ils parlaient depuis longtemps. Peu de temps après, Reliance Jio, le plus riche des Indiens Mukesh Ambani, a également emboîté le pas.

La hausse des tarifs, parallèlement au plan d’aide du gouvernement, qui comprenait une pause de quatre ans dans le paiement des cotisations, a remonté le moral de l’industrie et a suscité l’espoir d’alimenter les investissements dans les technologies de la nouvelle ère qu’une nation aspirant à devenir une économie de 5 000 milliards de dollars mérite.

Le gouvernement promettant davantage de réformes, l’industrie entame la nouvelle année sur une note dynamique, impatiente de voir des résultats positifs sur la tarification du spectre 5G lors de la méga-enchère qui aura lieu dans quelques mois.

Le rythme effréné des développements en 2021 – du bureaucrate devenu politicien Ashwini Vaishnaw nommé nouveau ministre des Communications et de l’informatique au dévoilement d’un plan de secours à succès en un temps record aux hausses de tarifs prépayés aux étapes clés des essais 5G – a maintenu le secteur dans l’actualité .

Un site Web pour autoriser des produits fiables et sécurisés que les opérateurs de télécommunications peuvent installer dans leur réseau, des incitations liées à la production de plus de 12 000 crores pour le secteur des télécommunications, améliorant les perspectives d’ARPU pour les joueurs et le dévoilement du smartphone JioPhone Next avec des options EMI faciles a maintenu le rythme sur le marché.

« Les investissements dans les composants clés du réseau 5G, c’est-à-dire le spectre, le déploiement de l’OFC (câble à fibre optique) et la construction de tours, car la couverture pan-indienne est estimée à environ Rs 1,3-2,3 lakh crore », SP Kochhar, directeur général de l’organisme industriel L’Association des opérateurs de téléphonie cellulaire de l’Inde (COAI), a déclaré.

Le méga plan de secours a offert aux entreprises des avantages tels qu’une pause de quatre ans du paiement des cotisations statutaires liées à l’AGR (revenu brut ajusté) et au spectre, l’autorisation de partager des ondes rares, un changement dans la définition des revenus sur lesquels les prélèvements sont payés et l’autorisation de 100 pour cent d’investissement étranger par la voie automatique.

Les réformes du big bang ont offert un répit à tous les joueurs mais, plus important encore, ont donné à Vodafone Idea une chance de survie. La possibilité d’un rétrécissement du marché à deux acteurs privés avait par le passé semblé imminente, mais les annonces de septembre ont apporté l’acclamation bien nécessaire.

Vodafone Idea et Airtel ont tous deux décidé de se prévaloir du moratoire de quatre ans offert par le gouvernement dans le cadre du paquet télécoms, tandis que Reliance Jio, riche en espèces, a décliné l’offre de moratoire de paiement.

On s’attend à ce que les mesures d’allègement permettront à l’industrie de réorienter les flux de trésorerie vers la construction de réseaux futuristes – 5G et au-delà. Le régulateur des télécommunications élabore la tarification et les normes du spectre pour de nouvelles fréquences telles que 526-698 MHz et la bande millimétrique, c’est-à-dire 24,25 – 28,5 GHz, ainsi que des bandes telles que 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300-3670 MHz.

La dernière série d’enchères, en mars, avait attiré des offres de plus de 77 800 crores de roupies pour 855,6 MHz de spectre, mais 63% du total des ondes radio proposées sont restés invendus.

Les acteurs expriment depuis longtemps leurs inquiétudes concernant les prix élevés du spectre et tous les regards sont désormais tournés vers le régulateur pour voir si la méthodologie d’évaluation du spectre est remaniée et si les prix sont rendus attrayants.

Le secteur devrait voir des services haut débit par satellite avec OneWeb et Starlink dirigé par Elon Musk déjà en train de démarrer leur service en 2022.

« Le déploiement de la politique Spacecom offrirait des opportunités importantes pour le segment des communications spatiales, en particulier le haut débit spatial, dans lequel les satellites LEO (Low Earth Orbit) à faible latence aideraient à relever les défis de connectivité des zones reculées et de l’Inde rurale », AK Bhatt, directeur général de l’Indian Space Association (ISpA), a déclaré.

La lutte pour le spectre est déjà entrée dans un nouveau cycle, des luttes intestines entre les opérateurs de télécommunications à celle entre les fournisseurs de services terrestres et satellitaires.

La plus grande opportunité pour l’ensemble de l’écosystème des télécommunications est la 5G, a déclaré le directeur d’Ericsson India, Nitin Bansal, ajoutant « si le spectre est alloué au bon moment et avec des prix abordables, nous pouvons nous attendre à un déploiement commercial au cours du second semestre 2022 ».

Avec la promesse 5G prête à se dérouler et une marge de croissance sur le plus grand marché de données au monde, même en période de pandémie, les opérateurs de télécommunications ont déjà commencé à construire leur coffre de guerre.

Jio Platforms – qui abrite la plus jeune mais la plus grande entreprise de télécommunications de l’Inde, Jio et des applications – avait levé plus tôt 1 52 056 crore de roupies auprès d’investisseurs de renom et semble prête à exploiter de nouvelles opportunités.

Airtel, dont l’émission de droits de Rs 21 000 crore en octobre a été sursouscrite, prévoit d’utiliser le produit pour renforcer son bilan, construire son arsenal et se préparer pour la 5G.

Les plans de collecte de fonds de Vodafone Idea sont considérablement retardés, mais la société s’attend à les conclure cet exercice. « L’année prochaine verra la convergence des industries avec les télécommunications occuper le devant de la scène pour que plusieurs secteurs puissent en tirer parti. Les collaborations devraient être la stratégie clé pour générer des revenus des entreprises et du secteur commercial », a déclaré Peeyush Vaish, partenaire et leader des télécommunications chez Deloitte India.

Le marché indien des télécommunications est prêt pour une multitude d’innovations en 2022, selon Prashant Singhal, leader des marchés émergents, de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT) chez EY. L’année 2022, a-t-il dit, sera une « année déterminante » et le secteur reviendra à la « période dorée de croissance accélérée ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.