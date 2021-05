Appel téléphonique tendu d’Andrew Neil avec Rupert Murdoch: «Presque certainement pas de Sky TV» | Royaume-Uni | Nouvelles

Andrew Neil est à quelques jours de superviser le lancement de son nouveau projet média, GB News. La chaîne d’actualités, qui sera diffusée pour la première fois le 13 juin, promet de “changer le visage de l’actualité et du débat au Royaume-Uni”. M. Neil présentera un programme d’information nocturne contenant des segments “Wokewatch” et “Mediawatch” et il insiste sur le fait qu’il respectera les règles de l’Ofcom en matière d’impartialité.

Il s’agit de la dernière aventure d’une longue et distinguée carrière dans le journalisme qui a véritablement décollé en 1983 lorsqu’il a été nommé rédacteur en chef du Sunday Times par le magnat des médias Rupert Murdoch.

Il a occupé le poste jusqu’en 1994 et, peu de temps après s’être séparé de la News Corporation de M. Murdoch, il a écrit un mémoire révélateur reflétant sa carrière à ce jour.

Dans « Full Disclosure », M. Neil écrit franchement sur son mandat de président fondateur de Sky TV – une période de sa carrière qui a maintenant une nouvelle pertinence compte tenu de sa dernière entreprise avec GB News.

Et son récit d’un appel téléphonique tendu avec M. Murdoch met en lumière la fragilité de l’entreprise, car il suggère que Sky TV n’a peut-être jamais décollé comme elle l’a fait si les événements se sont déroulés différemment.

M. Neil se réfère au lancement du premier satellite Astra – en orbite pour fournir des chaînes numériques à Sky TV au Royaume-Uni – en décembre 1988.

Il écrit : « Le décollage a été reporté à cause du mauvais temps et de problèmes techniques.

«Le lendemain était un samedi et j’ai attendu des nouvelles en préparant la prochaine édition du Sunday Times.

« Le téléphone a sonné alors que je rentrais chez moi vers 23 heures. C’était Rupert de New York.

«Tu as l’air un peu nerveux, lui ai-je dit.

M. Neil explique ensuite la véritable gravité de leur conversation ce soir-là, notant que s’il y avait eu une seule erreur, Sky TV pourrait ne pas être ce qu’elle est aujourd’hui.

Il conclut : « L’ampleur du risque qu’il prenait a été illustrée graphiquement en juin 1996, lorsqu’une fusée Ariane de nouvelle génération a mal fonctionné au décollage et a dû exploser.

«Si cela était arrivé à la fusée transportant le satellite Astra, il n’y aurait presque certainement pas eu de Sky TV.»

M. Neil a quitté l’empire médiatique de M. Murdoch environ six ans après cet incident et insiste sur le fait que la scission était à l’amiable.

Il a travaillé pour la BBC pendant 25 ans jusqu’en 2020, à la tête de divers programmes ‒ dont This Week et The Daily Politics.

Depuis 2008, il est président de Press Holdings ‒ dont les titres incluent The Spectator.

GB News pourrait bien être son choix de carrière le plus ambitieux à ce jour alors qu’il entreprend de secouer l’establishment médiatique avec une équipe de journalistes talentueux triés sur le volet.

Le directeur des informations de la chaîne, John McAndrew, est un vétéran de l’industrie depuis 25 ans qui a travaillé pour la BBC, Sky News, ITN et NBC.

Il a déclaré à l’approche du lancement : « Nous pouvons ressentir une réelle soif de quelque chose de frais et de différent dans les actualités et les débats télévisés.

«C’est humiliant parce que nous sommes une petite start-up avec une fraction des ressources des autres, mais ce qui nous manque en taille, nous le compensons par la passion et la détermination de fournir un foyer accueillant pour des nouvelles et des débats britanniques honnêtes.

“Tous nos présentateurs auront la liberté de dire ce qu’ils pensent, de s’amuser et d’être courageux pour couvrir les problèmes qui comptent vraiment pour le peuple britannique.”

“Full Disclosure” d’Andrew Neil a été publié par Macmillan Publishers en 1996. Il est disponible ici.