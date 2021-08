Appelé Biden «Notre dernier espoir» ⋆ 10z viral

La responsable de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), Regina Bratton, est une anti-Trumper sans vergogne, pro-masker et fan d’Obama et de Biden, a appris NATIONAL FILE. L’activisme anti-Trump de Bratton met en lumière le fléau de la subversion pro-démocrate dans le mouvement conservateur. Regina Bratton de CPAC a déclaré lors des élections de 2020 que Joe Biden était « notre dernier espoir », mais a été déçu par son choix de Kamala Harris comme colistier. Bratton, une femme noire, a dénigré Kamala Harris parce qu'”elle est mariée à un mec blanc” et donc “elle n’est pas l’une des nôtres”.

Lors de la récente conférence de CPAC à Dallas, au Texas, Regina Bratton se serait identifiée comme la «directrice exécutive» de CPAC afin de distancier publiquement la conférence du membre du Congrès Matt Gaetz. Le titre de Bratton en tant que « directeur exécutif » a été rapporté par Zach Petrizzo, un journaliste de gauche qui travaille maintenant pour le chiffon de gauche Salon. Petrizzo a ensuite retiré le nom de Bratton de son article, mais l’identité de Bratton a été préservée sur d’autres points de vente, y compris le cross-post de Nothingbutpolitics de l’agrégation de Raw Story de l’article de Salon. NATIONAL FILE a contacté Petrizzo et lui a demandé pourquoi le nom de Bratton avait été retiré, et plus précisément s’il avait été retiré à la demande de CPAC, et n’a pas reçu de réponse.

Regina Bratton est répertoriée sur Zoominfo comme travaillant à l’Union conservatrice américaine à partir de 2021. Regina Bratton est répertoriée sur le site Web de CPAC NOW en tant que productrice de CPAC Now, et elle a récemment partagé des segments mettant en vedette le patron de CPAC Matt Schlapp et son épouse Mercedes Schlapp, y compris un CPAC Segmentez maintenant. Les responsables de CPAC, y compris le personnel des relations publiques et le directeur des communications Ian Walters – qui a expulsé les journalistes conservateurs de CPAC en 2020 – n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires sur Bratton. Lors de la conférence CPAC 2021 en Floride, les organisateurs ont exigé que les participants portent des masques.

Regina Bratton aurait été identifiée comme la « directrice exécutive » de CPAC lorsqu’elle a fait son choix contre Gaetz.

Regina a retweeté Matt Schlapp et un CPAC NOW :

NATIONAL FILE a archivé les tweets anti-conservateurs troublants de Bratton sur son compte Twitter, où elle a publié des retweets d’Alyssa Milano, le Lincoln Project, Liz Cheney, Meghan McCain, Mitt Romney marchant pour Black Lives Matter, The Daily Show, Joy Reid, Amy Klobuchar, et diverses autres figures de l’establishment mondialiste.

20 janvier 2021 : Regina fait l’éloge de la mode de Barack et Michelle Obama lors de l’inauguration de Sleepy Joe.

Regina Bratton a déclaré que Joe Biden “était notre dernier espoir”. Régina Bratton soutenait explicitement Biden lors des élections de 2020.

Regina Bratton dit que Kamala Harris « n’est pas l’une d’entre nous » parce qu’elle est « mariée à un mec blanc », Doug Emhoff, qui est juif.

Regina a retweeté un appel à la NFL pour s’excuser auprès de Colin Kaepernick.

Regina a retweeté des messages espérant la démission de Trump et la démission du membre du Congrès et candidat au Sénat d’America First Mo Brooks du Congrès et le tweet de Marianne Williamson comparant clairement Trump à Adolf Hitler.

Regina Bratton a fait l’éloge des propagandistes médiatiques de gauche Yamiche Alcindor et Kristen Welker.

Regina Bratton a beaucoup fait la promotion de COVID et a fait pression pour l’utilisation de masques :

Regina a retweeté la honte de Greta Van Susteren envers les non-maskers.

Regina Bratton a déclaré « la politique mise à part » concernant Kellyanne Conway et a cité le mantra de Michelle Obama « quand ils vont bas, nous allons haut », exprimant clairement ses sympathies démocrates.

Regina Bratton a fait l’éloge de Ruth Bader Ginsburg et n’aime clairement pas Trump.

Regina Bratton a détesté le cycle électoral de 2016, remporté par le président Trump.

Regina Bratton a insulté l’intelligence du président Trump lorsque celui-ci était au pouvoir.



